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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:59
TipTop написав: Бетон написав:
❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.
Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.
це і так було ясно, але невже всі, йдучі по хліб, беруть документ? штраф же ж величезний, і косити бабло силовики можуть на раз-два. Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація? Суворість законів компенсується їх невиконанням?
Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:02
dimo_0n написав:
путин неадекват или имел договоренности с другими странами по поводу захвата Украины, - Зеленский для The New York Times.
"Он неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или знал, что ему за это ничего не будет. А значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена", - заявил он.
Ну шо, начала разыгрываться карта - Запад нас кинул?
— Измена! - закричал Мальчиш-Кибальчиш
— Измена! — крикнули все его верные мальчиши
Громадянин зеленський хоче остаточно просрати всю зовнішню політику. Мобілізоваться нє хотітє, запад нас прєдал, буду дружить с тьозкой.
Востаннє редагувалось whois2010
в Пон 27 тра, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:02
whois2010 написав:
Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
а собаку отпустили?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:04
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
а собаку отпустили?
День протримали з собакою, дали повістку на ВЛК на іншу дату і в той же день відпустили
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whois2010
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:05
whois2010 написав: vitaliiangel написав: whois2010 написав:
Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
а собаку отпустили?
День протримали з собакою, дали повістку на ВЛК на іншу дату і в той же день відпустили
А навіщо тримати було?
Дати повістку на влк -- хвилина справи.
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detroytred
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:08
detroytred написав:
А навіщо тримати було?
Дати повістку на влк -- хвилина справи.
Цього не доповідали.
Можливо, потрахати мізки. З'ясувати особистість. Ви так дивуєтеся, наче до цього з працівниками ТЦК все було гаразд.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:09
TipTop написав:
Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація?
Для штрафов ещё сроки маленькие. Что то реальное из постанов судей узнаем ближе к концу июня.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:12
dimo_0n написав:
путин неадекват или имел договоренности с другими странами по поводу захвата Украины, - Зеленский для The New York Times.
"Он неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или знал, что ему за это ничего не будет. А значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена", - заявил он.
Ну шо, начала разыгрываться карта - Запад нас кинул?
Ну вот! А завтра "на Польшу"
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:13
Игорь Алексеевич написав: TipTop написав:
Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація?
Для штрафов ещё сроки маленькие. Что то реальное из постанов судей узнаем ближе к концу июня.
"из постанов судей" можемо і не дізнатися, планують засекретити.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:14
detroytred написав:
А навіщо тримати було?
Дати повістку на влк -- хвилина справи.
Вообще то полиция забирает к себе в отделение полиции, если нет документов, подвержд. личность. Там три часа и просим адвоката. Они не имеют право забирать человека и сопровождать в ТЦК. У чел. есть 60 дней для обновления своих данных.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 27 тра, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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