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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:14
whois2010 написав: detroytred написав:
А навіщо тримати було?
Дати повістку на влк -- хвилина справи.
Цього не доповідали.
Можливо, потрахати мізки. З'ясувати особистість. Ви так дивуєтеся, наче до цього з працівниками ТЦК все було гаразд.
Та отож.
От чому б в 560 Постанові КМУ не вказати чітко -- доставка до ТЦК і затримання не більше, наприклад, 3 годин.
Отже якщо за 3 години не з'ясують, то далі теж.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:16
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав:
А навіщо тримати було?
Дати повістку на влк -- хвилина справи.
Вообще то полиция забирает к себе в полицию, если нет документов, подвержд. личность. Там три часа и просим адвоката. Они не имеют право забирать человека и сопровождать в ТЦК. У чел. есть 60 дней для обновления своих данных.
Ні!
560 КМУ.
Перевірка документів вже діє.
Нема, то поліцейський з цієї групи оповіщення проводить алмінзатримання і доставлення в ТЦК.
Все розписано до букви...
На рєдкость чітко.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:24
whois2010 написав:
Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
А хто входив до складу патруля ?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:24
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав: detroytred написав:
А навіщо тримати було?
Дати повістку на влк -- хвилина справи.
Вообще то полиция забирает к себе в полицию, если нет документов, подвержд. личность. Там три часа и просим адвоката. Они не имеют право забирать человека и сопровождать в ТЦК. У чел. есть 60 дней для обновления своих данных.
Ні!
560 КМУ.
Перевірка документів вже діє.
Нема, то поліцейський з цієї групи оповіщення проводить алмінзатримання і доставлення в ТЦК.
Все розписано до букви...
На рєдкость чітко.
ВЛК моментом проходить не получится. Для начало осмотра врачей чел. должен сделать анализ крови. А значит это более суток он делает. Потом не подписываем заключение ВЛК и пишем жалобу и на повторное прохождение. Далее в суд. Можно этим потянуть время. А вообще советую кому за 50 пройти сейчас всех врачей самостоятельно. Там 100% найдут какие то болячки, которые смогут чел. в таком возрасте временно на 6 мес. пока не призывать на войну.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:24
Бетон написав:
Украина выделила 463 млн гривен на изучение пингвинов в Антарктике
Следует отметить, что возглавляет "Национальный арктический научный центр" украинский ученый, военнослужащий, участник войны на востоке Украины, экс-заместитель командира взвода в 24-м БТО "Айдар" Евгений Дикий.
Єто нє єтот мускулістий боєць за правоє дєло і тїпапатріот знимався у головній ролі у фільмі "Рембо-4"?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:25
Кстати в моем детстве ходила такая байка, что если в 16 лет завести овчарку, то в 18 тебя и твою собаку отправят служить в понраничники! Типа кто не хочет во флот на три года, может подсуетиться.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:32
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем.
Война трагедия, кто в её эпицентре или для жителей, кто от линии фронта в 50км., когда ежедневно бахкает. Большая трагедия кто потерял жильё и родных. На Западной Украине - трагедия только с марафонов по ТВ.
Мне нравятся посты сбежавших в 22году украинцев, когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца, лучше погибнуть, но не быть рабом.
Здесь на форуме тоже таких фраеров хватает.
Щось ти гониш біса. На західній в моєму пгт звідки я родом кожен день похорони. Який в біса телемарафон?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:34
BIGor написав:
Щось ти гониш біса. На західній в моєму пгт звідки я родом кожен день похорони. Який в біса телемарафон?
Щось ти брешеш.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:48
BIGor написав:
Щось ти гониш біса. На західній в моєму пгт звідки я родом кожен день похорони. Який в біса телемарафон?
И сколько в вашем пгт или соседнем пгт разрушено домов, школ, больниц?. Сколько в вашем пгт. погибло мирных жителей? Вы знаете в вашем пгт, что такое постоянно жить в подвале?. Вы слышите в вашем пгт 24 часа в сутки бахкание и плач детей от страха? Вы знаете что такое, когда из пгт осталось жить всего 20 чел.....и то старики, которые хотят умереть у себя в пгт. Поэтому сидите на попе ровно и меньше гоняйте свого БІСА на диване.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:54
vladimir07 написав:
whois2010 написав:
Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
А хто входив до складу патруля ?
Прикол. Будь-який поліцейський має право на перевірку військових документів.
А з самих військових військові документи має повноваження перевіряти лише чел з посвідченням на право перевірки (а також на право вручення повістки).
Саме посвідчення, а не щось інше.
Яке він зобов'язаний пред'явити разом з документом, що посвідчує особу, громадянину на вимогу. Тобто два посвідчення (або вквиток та посвідчення).
Це посвідчення видається на підставі наказу начальника ТЦК.
До речі, і повістки цей чел отримує в ТЦК під розпис в журналі видачі.
(Як варіант ще є можливість показати повістку з планшету). Вже готову, виписану.
Так по закону...
Раніше таких чітких дій прописано не було.
А згідно ст.19 Конституції посадовці діють виключно згідно порядку, який визначений.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 27 тра, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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