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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8369837083718372
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:01

  detroytred написав:
  vladimir07 написав:
  whois2010 написав:Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.


А хто входив до складу патруля ?

Прикол. Будь-який поліцейський має право на перевірку військових документів.
А з самих військових військові документи має повноваження перевіряти лише чел з посвідченням на право перевірки (а також на право вручення повістки).
Саме посвідчення, а не щось інше.

Це посвідчення видається на підставі наказу начальника ТЦК.
До речі, і повістки цей чел отримує в ТЦК під розпис в журналі видачі.
(Як варіант ще є можливість показати повістку з планшету). Вже готову, виписану.
Так по закону...
Раніше таких чітких дій прописано не було.
А згідно ст.19 Конституції посадовці діють виключно згідно порядку, який визначений.


Про "посвідченням на право перевірки" маєте якісь нормативні підтвердження? І списки перевіряючих доки з ткц ніби мають підписані саме комендантом, а не нач.тцк.
Чи щось змінилося?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:03

560 постанова КМУ.
Все чітко і однозначно.
Навіть адмінкордони повноважень тцк))
На чужій території зась.
Перейшов дорогу, межу адмінкордону району і даний ртцк не має повноважень.
Області, то даний обласний.

Комендант, списки, наказ комеданта -- то старе. До речі, може діяти також? Паралельно з новим? -- хз.

В полі, в лісі, посеред дороги тощо повістку ніззя вручати))
detroytred
 
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