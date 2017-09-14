whois2010 написав:Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.
А хто входив до складу патруля ?
Прикол. Будь-який поліцейський має право на перевірку військових документів. А з самих військових військові документи має повноваження перевіряти лише чел з посвідченням на право перевірки (а також на право вручення повістки). Саме посвідчення, а не щось інше.
Це посвідчення видається на підставі наказу начальника ТЦК. До речі, і повістки цей чел отримує в ТЦК під розпис в журналі видачі. (Як варіант ще є можливість показати повістку з планшету). Вже готову, виписану. Так по закону... Раніше таких чітких дій прописано не було. А згідно ст.19 Конституції посадовці діють виключно згідно порядку, який визначений.
Про "посвідченням на право перевірки" маєте якісь нормативні підтвердження? І списки перевіряючих доки з ткц ніби мають підписані саме комендантом, а не нач.тцк. Чи щось змінилося?
560 постанова КМУ. Все чітко і однозначно. Навіть адмінкордони повноважень тцк)) На чужій території зась. Перейшов дорогу, межу адмінкордону району і даний ртцк не має повноважень. Області, то даний обласний.
Комендант, списки, наказ комеданта -- то старе. До речі, може діяти також? Паралельно з новим? -- хз.
В полі, в лісі, посеред дороги тощо повістку ніззя вручати))
Ще більший прикол -- далеко не кожен всл тцк, в тому числі і керівного складу, оту постанову КМУ (тобто порядок своїх дій) вивче... Що барін скаже, то й роблю..
Статути, керівні документи, обов'язки -- хфігня, уставщина - карауль, пережитки минулого, кажуть гречкосії. Ну куштуйте, смачного. Без них. А як барін схоче.
Фактаж від всл тцка: Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%. Про це розповів військовий і співробітник районного ТЦК у Львові Володимир Гренюх в інтерв'ю «Еспресо». https://glavcom.ua/country/society/jaki ... 02369.html
В пику одному пісняру зі стелі про купи *добровольців по повістці*.
Игорь Алексеевич написав:они отправляют в поликлинику.
Самого. Прям из коридоров ТЦК, с бумажкой на здачу крови? Серьезно? )))
Игорь Алексеевич написав:аботает спец. лаборатория
Спецлаборатория в моем областном центре переливания - кабинет с реактивами. Твою кровушку капают на несколько стекол, а потом туда капают реагенты. Все. За несколько минут оснавная масса болячек видна, как и резус фактор, и еще кучка всего, что там в списке. там больше времени уходит на заполнение этого всего в листочек для анализов, чем сам процесс анализа...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 27 тра, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав: Для начало осмотра врачей чел. должен сделать анализ крови. . А значит это более суток он делает.
Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
Не вірно. Перед забором крові на станції переливання, ви проходите терапевта, а потім з пальчика беруть капілярну кров для визначення рівня гемоглобіну. Сучасний аналізатор робить це за пару хвилин. Решту аналізів - гепатіти, ВІЧ, сифіліс, група, резус - проводять після забору крові з вени. Можливо звернули увагу, що окрім великого пакету з кров"ю на 450мл, набирають маленький - то для аналізів. Результат зазвичай в той же день у другій половині дня. Багато років являюсь донором, якщо шо. В лабораторіях декотрі складні аналізи крові роблять по 2-4 дні. Це не про ВЛК
whois2010 написав:Решту аналізів - гепатіти, ВІЧ, сифіліс, група, резус - проводять після забору крові з вени. Можливо звернули увагу, що окрім великого пакету з кров"ю на 450мл, набирають маленький - то для аналізів.
А ні, раз було коли сдавав плазму через якійсь апарат, якій откачує якісь там клітинкі, а потім повертає назад "пусту" кров. Якоїсь дитині від раку тре було, а в мене як раз 1(+). То тоді так - здавав з вени. Всі інші рази - з пальца та і все.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 27 тра, 2024 13:49, всього редагувалось 2 разів.