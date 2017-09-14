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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8370837183728373>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:01

  detroytred написав:
  vladimir07 написав:
  whois2010 написав:Чоловік коліжанки дружини гуляв з собакою. Патруль запитав доки. Їх, звісно, не було. Забрали з собою в ТЦК, разом з собакою. Протримали весь день, дали повістку на ВЛК. Зараз вже у проходить підготовку на полігоні. Людині 57 років. Штраф не виписували.


А хто входив до складу патруля ?

Прикол. Будь-який поліцейський має право на перевірку військових документів.
А з самих військових військові документи має повноваження перевіряти лише чел з посвідченням на право перевірки (а також на право вручення повістки).
Саме посвідчення, а не щось інше.

Це посвідчення видається на підставі наказу начальника ТЦК.
До речі, і повістки цей чел отримує в ТЦК під розпис в журналі видачі.
(Як варіант ще є можливість показати повістку з планшету). Вже готову, виписану.
Так по закону...
Раніше таких чітких дій прописано не було.
А згідно ст.19 Конституції посадовці діють виключно згідно порядку, який визначений.


Про "посвідченням на право перевірки" маєте якісь нормативні підтвердження? І списки перевіряючих доки з ткц ніби мають підписані саме комендантом, а не нач.тцк.
Чи щось змінилося?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:03

560 постанова КМУ.
Все чітко і однозначно.
Навіть адмінкордони повноважень тцк))
На чужій території зась.
Перейшов дорогу, межу адмінкордону району і даний ртцк не має повноважень.
Області, то даний обласний.

Комендант, списки, наказ комеданта -- то старе. До речі, може діяти також? Паралельно з новим? -- хз.

В полі, в лісі, посеред дороги тощо повістку ніззя вручати))

Ще більший прикол -- далеко не кожен всл тцк, в тому числі і керівного складу, оту постанову КМУ (тобто порядок своїх дій) вивче...
Що барін скаже, то й роблю..

Статути, керівні документи, обов'язки -- хфігня, уставщина - карауль, пережитки минулого, кажуть гречкосії. Ну куштуйте, смачного. Без них. А як барін схоче.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:19

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав: Для начало осмотра врачей чел. должен сделать анализ крови. . А значит это более суток он делает.

Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:24

  vitaliiangel написав:Зображення

Фактаж від всл тцка:
Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%. Про це розповів військовий і співробітник районного ТЦК у Львові Володимир Гренюх в інтерв'ю «Еспресо».
https://glavcom.ua/country/society/jaki ... 02369.html

В пику одному пісняру зі стелі про купи *добровольців по повістці*.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:25

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:. А значит это более суток он делает.

Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
В центре переливания или при срочной операции возможно там и работает спец. лаборатория. Думаю при ВЛК там их нет, они отправляют в поликлинику.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:они отправляют в поликлинику.

Самого. Прям из коридоров ТЦК, с бумажкой на здачу крови? Серьезно? )))
  Игорь Алексеевич написав:аботает спец. лаборатория

Спецлаборатория в моем областном центре переливания - кабинет с реактивами. Твою кровушку капают на несколько стекол, а потом туда капают реагенты. Все. За несколько минут оснавная масса болячек видна, как и резус фактор, и еще кучка всего, что там в списке.
там больше времени уходит на заполнение этого всего в листочек для анализов, чем сам процесс анализа...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 27 тра, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:30

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:. А значит это более суток он делает.

Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
В центре переливания или при срочной операции возможно там и работает спец. лаборатория. Думаю при ВЛК там их нет, они отправляют в поликлинику.

В совкових поліклініках і навіть приміром в Мукачівському госпіталі роблять аналіз від ранку і в кращому випадку до після обіду, або вже на завтра.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:33

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав: Для начало осмотра врачей чел. должен сделать анализ крови. . А значит это более суток он делает.

Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди

Не вірно. Перед забором крові на станції переливання, ви проходите терапевта, а потім з пальчика беруть капілярну кров для визначення рівня гемоглобіну. Сучасний аналізатор робить це за пару хвилин. Решту аналізів - гепатіти, ВІЧ, сифіліс, група, резус - проводять після забору крові з вени. Можливо звернули увагу, що окрім великого пакету з кров"ю на 450мл, набирають маленький - то для аналізів. Результат зазвичай в той же день у другій половині дня. Багато років являюсь донором, якщо шо.
В лабораторіях декотрі складні аналізи крові роблять по 2-4 дні. Це не про ВЛК
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Решту аналізів - гепатіти, ВІЧ, сифіліс, група, резус - проводять після забору крові з вени. Можливо звернули увагу, що окрім великого пакету з кров"ю на 450мл, набирають маленький - то для аналізів.

Ніколи такого не було.
Реєстратура -> терапевт -> аналіз крові з пальця -> чай -> сдача крові відразу у пакет -> вихід.
Ось так це на потоці https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 000&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 000&type=3

А ні, раз було коли сдавав плазму через якійсь апарат, якій откачує якісь там клітинкі, а потім повертає назад "пусту" кров. Якоїсь дитині від раку тре було, а в мене як раз 1(+). То тоді так - здавав з вени. Всі інші рази - з пальца та і все.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 27 тра, 2024 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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