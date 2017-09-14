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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8370837183728373
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:43

  detroytred написав:Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.
все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность. Единственный шанс 100-200 тыс испугаются штрафов и сами придут. Ну помимо тех у кого бронь. 2й вариант пообещать первым 1000 явившимся бронь, 1001й же не знает какой он) каждый муж считает что именно он у жены самый любимый. На этом много кто погорел.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:46

  TipTop написав:
  Бетон написав:❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.

Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.


це і так було ясно, але невже всі, йдучі по хліб, беруть документ? штраф же ж величезний, і косити бабло силовики можуть на раз-два. Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація? Суворість законів компенсується їх невиконанням?

В мене перевіряли, але їм байдуже.
Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:57

ДБР викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси — його підозрюють в організації масштабної схеми заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від $4 500 до $7 000. За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше $1 мільйон.

ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность.

Есть такая интересная штука, которую даказали уже несколько раз:
Если взять кучку рандомных людей и задать им вопрос, то среднеарифметическое всех ответов - будет яблочко.

Первым эту штуку определил брат того самого Дарвина(не помню фамилию, но можете нагуглить), который на рынке предложил всем желающим от мала до велика - угадать вес забитого на продажу быка. И не важно было кто победил из учавствовавших, важно оказалось другое - что среднеарифметическое всех ответов имело погрешность МЕНЕЕ 1%.

К чему это я? Есть такой интересный сайт www.metaculus.com
Он работает по тому же принципу. На нем можно поглядеть в графиках то что уже голосовалось и то что голосуется - поизучайте. Там есть раздел про нашу войну...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:06

  dimo_0n написав:поизучайте.

When will there be a bilateral ceasefire or peace agreement in the Russo-Ukraine conflict?

Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы свой вариант скройте...
Вот интересный завершенный опрос от апреля 2022
https://www.metaculus.com/questions/107 ... 024-01-01/

Вот еще интересный, про цену нефти
https://www.metaculus.com/questions/217 ... ng-prices/
Как видно, до декабря 80. ни о каких 30 и речи нет

Крымский мост
https://www.metaculus.com/questions/205 ... d-by-2025/
будет стоять

Кикие из городов будут под контролем рашки до 27:
https://www.metaculus.com/questions/184 ... ry-1-2027/
Констахе и Славянску приготовиться
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 27 тра, 2024 14:33, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:18

  Бетон написав:В мене перевіряли, але їм байдуже.
Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі

Проверяли при посещении цнапа, о котором вы рассказывали несколько дней назад ?
vladimir07
 
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  #<1 ... 8370837183728373
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