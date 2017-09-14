Додано: Пон 27 тра, 2024 13:59

vitaliiangel написав: все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность. все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность.

Есть такая интересная штука, которую даказали уже несколько раз:Если взять кучку рандомных людей и задать им вопрос, то среднеарифметическое всех ответов - будет яблочко.Первым эту штуку определил брат того самого Дарвина(не помню фамилию, но можете нагуглить), который на рынке предложил всем желающим от мала до велика - угадать вес забитого на продажу быка. И не важно было кто победил из учавствовавших, важно оказалось другое - что среднеарифметическое всех ответов имело погрешность МЕНЕЕ 1%.К чему это я? Есть такой интересный сайтОн работает по тому же принципу. На нем можно поглядеть в графиках то что уже голосовалось и то что голосуется - поизучайте. Там есть раздел про нашу войну...