detroytred написав:Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.
все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность. Единственный шанс 100-200 тыс испугаются штрафов и сами придут. Ну помимо тех у кого бронь. 2й вариант пообещать первым 1000 явившимся бронь, 1001й же не знает какой он) каждый муж считает что именно он у жены самый любимый. На этом много кто погорел.
Бетон написав:❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.
Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.
це і так було ясно, але невже всі, йдучі по хліб, беруть документ? штраф же ж величезний, і косити бабло силовики можуть на раз-два. Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація? Суворість законів компенсується їх невиконанням?
В мене перевіряли, але їм байдуже. Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі
ДБР викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси — його підозрюють в організації масштабної схеми заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.
Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від $4 500 до $7 000. За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше $1 мільйон.
ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації.
vitaliiangel написав:все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность.
Есть такая интересная штука, которую даказали уже несколько раз: Если взять кучку рандомных людей и задать им вопрос, то среднеарифметическое всех ответов - будет яблочко.
Первым эту штуку определил брат того самого Дарвина(не помню фамилию, но можете нагуглить), который на рынке предложил всем желающим от мала до велика - угадать вес забитого на продажу быка. И не важно было кто победил из учавствовавших, важно оказалось другое - что среднеарифметическое всех ответов имело погрешность МЕНЕЕ 1%.
К чему это я? Есть такой интересный сайт www.metaculus.com Он работает по тому же принципу. На нем можно поглядеть в графиках то что уже голосовалось и то что голосуется - поизучайте. Там есть раздел про нашу войну...
vitaliiangel написав:все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность.
Есть такая интересная штука, которую даказали уже несколько раз: Если взять кучку рандомных людей и задать им вопрос, то среднеарифметическое всех ответов - будет яблочко.
Первым эту штуку определил брат того самого Дарвина(не помню фамилию, но можете нагуглить), который на рынке предложил всем желающим от мала до велика - угадать вес забитого на продажу быка. И не важно было кто победил из учавствовавших, важно оказалось другое - что среднеарифметическое всех ответов имело погрешность МЕНЕЕ 1%.
К чему это я? Есть такой интересный сайт http://www.metaculus.com Он работает по тому же принципу. На нем можно поглядеть в графиках то что уже голосовалось и то что голосуется - поизучайте. Там есть раздел про нашу войну...
что бы понять какой бред эта "теория" - просто посмотрите что там про выборы 20 года предсказывали