RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8371837283738374>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:43

  detroytred написав:Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.
все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность. Единственный шанс 100-200 тыс испугаются штрафов и сами придут. Ну помимо тех у кого бронь. 2й вариант пообещать первым 1000 явившимся бронь, 1001й же не знает какой он) каждый муж считает что именно он у жены самый любимый. На этом много кто погорел.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23472
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:46

  TipTop написав:
  Бетон написав:❗️Застосунок від Міноборони «Резерв+» не має жодної юридичної сили, а носить виключно інформаційний характер.

Про це йдеться у розділі додатку «Питання і відповіді». Сам додаток не може використовуватися у випадках, коли військовозобов'язаний має представити відповідний документ.


це і так було ясно, але невже всі, йдучі по хліб, беруть документ? штраф же ж величезний, і косити бабло силовики можуть на раз-два. Але і в новинах не чути про штрафи. Яка взагалі ситуація? Суворість законів компенсується їх невиконанням?

В мене перевіряли, але їм байдуже.
Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:57

ДБР викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси — його підозрюють в організації масштабної схеми заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від $4 500 до $7 000. За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше $1 мільйон.

ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23472
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность.

Есть такая интересная штука, которую даказали уже несколько раз:
Если взять кучку рандомных людей и задать им вопрос, то среднеарифметическое всех ответов - будет яблочко.

Первым эту штуку определил брат того самого Дарвина(не помню фамилию, но можете нагуглить), который на рынке предложил всем желающим от мала до велика - угадать вес забитого на продажу быка. И не важно было кто победил из учавствовавших, важно оказалось другое - что среднеарифметическое всех ответов имело погрешность МЕНЕЕ 1%.

К чему это я? Есть такой интересный сайт www.metaculus.com
Он работает по тому же принципу. На нем можно поглядеть в графиках то что уже голосовалось и то что голосуется - поизучайте. Там есть раздел про нашу войну...
dimo_0n
 
Повідомлень: 399
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:06

  dimo_0n написав:поизучайте.

When will there be a bilateral ceasefire or peace agreement in the Russo-Ukraine conflict?

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23472
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы свой вариант скройте...
Вот интересный завершенный опрос от апреля 2022
https://www.metaculus.com/questions/107 ... 024-01-01/

Вот еще интересный, про цену нефти
https://www.metaculus.com/questions/217 ... ng-prices/
Как видно, до декабря 80. ни о каких 30 и речи нет

Крымский мост
https://www.metaculus.com/questions/205 ... d-by-2025/
будет стоять

Кикие из городов будут под контролем рашки до 27:
https://www.metaculus.com/questions/184 ... ry-1-2027/
Констахе и Славянску приготовиться
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 27 тра, 2024 14:33, всього редагувалось 7 разів.
dimo_0n
 
Повідомлень: 399
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:18

  Бетон написав:В мене перевіряли, але їм байдуже.
Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі

Проверяли при посещении цнапа, о котором вы рассказывали несколько дней назад ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:39

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:все опросы ложь. люди часто врут выдавая желаемое за реальность.

Есть такая интересная штука, которую даказали уже несколько раз:
Если взять кучку рандомных людей и задать им вопрос, то среднеарифметическое всех ответов - будет яблочко.

Первым эту штуку определил брат того самого Дарвина(не помню фамилию, но можете нагуглить), который на рынке предложил всем желающим от мала до велика - угадать вес забитого на продажу быка. И не важно было кто победил из учавствовавших, важно оказалось другое - что среднеарифметическое всех ответов имело погрешность МЕНЕЕ 1%.

К чему это я? Есть такой интересный сайт http://www.metaculus.com
Он работает по тому же принципу. На нем можно поглядеть в графиках то что уже голосовалось и то что голосуется - поизучайте. Там есть раздел про нашу войну...

что бы понять какой бред эта "теория" - просто посмотрите что там про выборы 20 года предсказывали :D
_hunter
 
Повідомлень: 7861
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:что бы понять какой бред эта "теория" - просто посмотрите что там про выборы 20 года предсказывали :D

И что там предсказывали? Мне только одно выдало
dimo_0n
 
Повідомлень: 399
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Все розписано до букви...
На рєдкость чітко.

лиш толку мало, якщо все рівно намагаються запхати до буса, як в тому прикладі що я сьогодні писав
Letusrock
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8371837283738374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 40916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 655967
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4025)
27.05.2024 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.