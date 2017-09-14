Через повномасштабну війну в Україні знищено близько 30% усього потенціалу агропромислового сектору, ще 20% сільгоспземель перебувають під окупацією. Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак
у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України, повідомило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела
Игорь Алексеевич написав:. А значит это более суток он делает.
Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
В центре переливания или при срочной операции возможно там и работает спец. лаборатория. Думаю при ВЛК там их нет, они отправляют в поликлинику.
Комісія в тцк це як комісія при підтвердженні інвалідності, презумція годності, ніякої ккрові здавати не треба . Жалоби є? Нема здоров! Є - тоді показуй документи що хворий і лічився недавно. Нема? Здоров! І тд і тп. Тиск? Випий таблетку. Спав? Знач робочий. В 20 хвилин укладетесь якщо з вулиці привезуть. Наступна повістка на одправку долічуть вже на місці.)
Обгрунтування кумедне: перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого. З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.
Про пенсійний вік прямо вказано, що зміни для тих , хто виходитиме на пенсію з 1 січня 202* року» А ось решта обмежень. Встановили вік для вживання (продажу) алкоголю . Потім змінили. Це всіх торкнеться? Так, не лише новонароджених, чи ще якихось. . І хтось вчора мав право пити (купувати) а зараз раптом втратив право. Це все регулюється , і марево імені Андрюші Мухи прекрасно лікуються штрафом і і арештом рахунків.
Letusrock написав:
detroytred написав:Все розписано до букви... На рєдкость чітко.
лиш толку мало, якщо все рівно намагаються запхати до буса, як в тому прикладі що я сьогодні писав
Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник? Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Бутусов увесь розклад ,,оборони кордону,, на Харківщині вчора на ютубі розказав. Хоч його не переварюю за його хайп на проблемах у військах. 125 бригада у складі двох своїх власних (неповного штату) і двох приданих стрілецьких батальонів (також не повних) повинна була тримати 45км по фронту, а по кордону-55 км. Власної артилерії не мала. Дали на підсилення три самоходки і два танки. 1700 протипіхотних мін на весь фронт бригади. На 45 км смужка сп-ешок і опорників. Місцями навіть де норм зроблені і зайняти ніким було. 10-го кацапи змогли заглушити ребом зв'язок на моторолах, Старлінки перестали робити. 11-го у Вовчанську наших військ взагалі не було. Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали. Хочется верить что беспособность армии рф действительно снизилась. Штурм длился шо то 3 дня и они с потерями отступили.