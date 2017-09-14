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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8371837283738374
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:19

Через повномасштабну війну в Україні знищено близько 30% усього потенціалу агропромислового сектору, ще 20% сільгоспземель перебувають під окупацією. Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак


у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України, повідомило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:22

Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, - ЗМІ
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:23

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:. А значит это более суток он делает.

Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
В центре переливания или при срочной операции возможно там и работает спец. лаборатория. Думаю при ВЛК там их нет, они отправляют в поликлинику.

Комісія в тцк це як комісія при підтвердженні інвалідності, презумція годності, ніякої ккрові здавати не треба . Жалоби є? Нема здоров! Є - тоді показуй документи що хворий і лічився недавно. Нема? Здоров! І тд і тп. Тиск? Випий таблетку. Спав? Знач робочий. В 20 хвилин укладетесь якщо з вулиці привезуть. Наступна повістка на одправку долічуть вже на місці.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred


Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.


Про пенсійний вік прямо вказано, що зміни для тих , хто виходитиме на пенсію з 1 січня 202* року»
А ось решта обмежень.
Встановили вік для вживання (продажу) алкоголю . Потім змінили. Це всіх торкнеться? Так, не лише новонароджених, чи ще якихось. . І хтось вчора мав право пити (купувати) а зараз раптом втратив право.
Це все регулюється , і марево імені Андрюші Мухи прекрасно лікуються штрафом і і арештом рахунків.

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все розписано до букви...
На рєдкость чітко.

лиш толку мало, якщо все рівно намагаються запхати до буса, як в тому прикладі що я сьогодні писав

Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:27

  vladimir07 написав:
  Бетон написав:В мене перевіряли, але їм байдуже.
Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі

Проверяли при посещении цнапа, о котором вы рассказывали несколько дней назад ?

Да. Какой то тцк-ашник, вероятно, из виллы в Испании, написал по вайберу своему холопу в погонах отпустить раба
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:38

Бутусов увесь розклад ,,оборони кордону,, на Харківщині вчора на ютубі розказав. Хоч його не переварюю за його хайп на проблемах у військах.
125 бригада у складі двох своїх власних (неповного штату) і двох приданих стрілецьких батальонів (також не повних) повинна була тримати 45км по фронту, а по кордону-55 км. Власної артилерії не мала. Дали на підсилення три самоходки і два танки. 1700 протипіхотних мін на весь фронт бригади. На 45 км смужка сп-ешок і опорників. Місцями навіть де норм зроблені і зайняти ніким було. 10-го кацапи змогли заглушити ребом зв'язок на моторолах, Старлінки перестали робити. 11-го у Вовчанську наших військ взагалі не було. Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:58

  alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали. Хочется верить что беспособность армии рф действительно снизилась. Штурм длился шо то 3 дня и они с потерями отступили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:59

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали.

Нам знов повезло, що в них бардак більший, ніж у нас?Зображення
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 27 тра, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:02

  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали.

Нам знов повезло, що в них бардак більший, ніж у нас?
может субъективное мнение автора. или кинули небоеспособных с какой то целью явно не захвата Волчанска.
vitaliiangel
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