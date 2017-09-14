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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83728373837483758376>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:19

Через повномасштабну війну в Україні знищено близько 30% усього потенціалу агропромислового сектору, ще 20% сільгоспземель перебувають під окупацією. Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак


у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України, повідомило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:22

Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, - ЗМІ
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:23

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:. А значит это более суток он делает.

Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
В центре переливания или при срочной операции возможно там и работает спец. лаборатория. Думаю при ВЛК там их нет, они отправляют в поликлинику.

Комісія в тцк це як комісія при підтвердженні інвалідності, презумція годності, ніякої ккрові здавати не треба . Жалоби є? Нема здоров! Є - тоді показуй документи що хворий і лічився недавно. Нема? Здоров! І тд і тп. Тиск? Випий таблетку. Спав? Знач робочий. В 20 хвилин укладетесь якщо з вулиці привезуть. Наступна повістка на одправку долічуть вже на місці.)
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred


Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.


Про пенсійний вік прямо вказано, що зміни для тих , хто виходитиме на пенсію з 1 січня 202* року»
А ось решта обмежень.
Встановили вік для вживання (продажу) алкоголю . Потім змінили. Це всіх торкнеться? Так, не лише новонароджених, чи ще якихось. . І хтось вчора мав право пити (купувати) а зараз раптом втратив право.
Це все регулюється , і марево імені Андрюші Мухи прекрасно лікуються штрафом і і арештом рахунків.

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все розписано до букви...
На рєдкость чітко.

лиш толку мало, якщо все рівно намагаються запхати до буса, як в тому прикладі що я сьогодні писав

Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:27

  vladimir07 написав:
  Бетон написав:В мене перевіряли, але їм байдуже.
Головне що скаже їх якийсь абонент із тцк. Відпустити або в бобік. Дія, військовий їм побоку взагалі

Проверяли при посещении цнапа, о котором вы рассказывали несколько дней назад ?

Да. Какой то тцк-ашник, вероятно, из виллы в Испании, написал по вайберу своему холопу в погонах отпустить раба
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:38

Бутусов увесь розклад ,,оборони кордону,, на Харківщині вчора на ютубі розказав. Хоч його не переварюю за його хайп на проблемах у військах.
125 бригада у складі двох своїх власних (неповного штату) і двох приданих стрілецьких батальонів (також не повних) повинна була тримати 45км по фронту, а по кордону-55 км. Власної артилерії не мала. Дали на підсилення три самоходки і два танки. 1700 протипіхотних мін на весь фронт бригади. На 45 км смужка сп-ешок і опорників. Місцями навіть де норм зроблені і зайняти ніким було. 10-го кацапи змогли заглушити ребом зв'язок на моторолах, Старлінки перестали робити. 11-го у Вовчанську наших військ взагалі не було. Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:58

  alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали. Хочется верить что беспособность армии рф действительно снизилась. Штурм длился шо то 3 дня и они с потерями отступили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:59

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали.

Нам знов повезло, що в них бардак більший, ніж у нас?Зображення
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 27 тра, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:02

  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали.

Нам знов повезло, що в них бардак більший, ніж у нас?
может субъективное мнение автора. или кинули небоеспособных с какой то целью явно не захвата Волчанска.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?
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