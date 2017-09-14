Через повномасштабну війну в Україні знищено близько 30% усього потенціалу агропромислового сектору, ще 20% сільгоспземель перебувають під окупацією. Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак
у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України, повідомило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела
Игорь Алексеевич написав:. А значит это более суток он делает.
Странно. Я когда сдавал кровь в центре переливания - анализ делают за 10-20 минут в зависимости от очереди
В центре переливания или при срочной операции возможно там и работает спец. лаборатория. Думаю при ВЛК там их нет, они отправляют в поликлинику.
Комісія в тцк це як комісія при підтвердженні інвалідності, презумція годності, ніякої ккрові здавати не треба . Жалоби є? Нема здоров! Є - тоді показуй документи що хворий і лічився недавно. Нема? Здоров! І тд і тп. Тиск? Випий таблетку. Спав? Знач робочий. В 20 хвилин укладетесь якщо з вулиці привезуть. Наступна повістка на одправку долічуть вже на місці.)
Обгрунтування кумедне: перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого. З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.
Про пенсійний вік прямо вказано, що зміни для тих , хто виходитиме на пенсію з 1 січня 202* року» А ось решта обмежень. Встановили вік для вживання (продажу) алкоголю . Потім змінили. Це всіх торкнеться? Так, не лише новонароджених, чи ще якихось. . І хтось вчора мав право пити (купувати) а зараз раптом втратив право. Це все регулюється , і марево імені Андрюші Мухи прекрасно лікуються штрафом і і арештом рахунків.
Letusrock написав:
detroytred написав:Все розписано до букви... На рєдкость чітко.
лиш толку мало, якщо все рівно намагаються запхати до буса, як в тому прикладі що я сьогодні писав
Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник? Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Бутусов увесь розклад ,,оборони кордону,, на Харківщині вчора на ютубі розказав. Хоч його не переварюю за його хайп на проблемах у військах. 125 бригада у складі двох своїх власних (неповного штату) і двох приданих стрілецьких батальонів (також не повних) повинна була тримати 45км по фронту, а по кордону-55 км. Власної артилерії не мала. Дали на підсилення три самоходки і два танки. 1700 протипіхотних мін на весь фронт бригади. На 45 км смужка сп-ешок і опорників. Місцями навіть де норм зроблені і зайняти ніким було. 10-го кацапи змогли заглушити ребом зв'язок на моторолах, Старлінки перестали робити. 11-го у Вовчанську наших військ взагалі не було. Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
alex lem написав:Диво що тоді узьки не зайшли і не захопили.
я читал русские чаты, неорганизованно они заходили и в волчанске их нормально пошлёпали. Хочется верить что беспособность армии рф действительно снизилась. Штурм длился шо то 3 дня и они с потерями отступили.
Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник? Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.
ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик". Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?