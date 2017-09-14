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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8373837483758376>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?

«Конкретно» я тут відосіки ніякі не дивлюсь.
Оте що Бетон співає «по дзвінку від якогось дядька» називається «перевірка статусу конкретного військовозобоязаного». Якщо він вже «провис» десь (проігнорував повістку, а скоро і «не став на облік» до 16 липня) , то тобі його пакують.

ви вже інакше співаєте


Зовсім ні. Все те саме «грузінскоє многоголосьє».
І я нещодавно питав у вас за ваших «друзів» чи знайомих. Яким вже і закон прийняли, і сказали що саме треба робити і в який термін. Ви що сказали? «Вони знають що вони порушники!» Ну так чому ви , вони, чи ще хтось дивується, що їх ставлять раком? Це чий вибір?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:27

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?

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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://sud.ua/uk/news/publication/3015 ... bilizatsii

"Уряд дописав додаткову умову для відстрочки у вигляді висновку ЛКК про постійний догляд, чого немає в законі про мобілізацію.

необхідно буде отримати додатковий документ. Йдеться про акт про встановлення факту здійснення особою догляду, який буде видавати спеціально створена комісія.

Це передбачає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

В додатку 5 Постанови КМУ 560, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку».

Навпроти п. 13, у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне:

«та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)».

Але в п. 13 ст. 23 Закону про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 груп, взагалі не йдеться."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Конкретно» я тут відосіки ніякі не дивлюсь.

шкода, бо випадок з відео це те що хотів донести - в військовозобовязаного є з документів все що тільки може бути, а його іменем закону "непамятаю який номер(с)" все рівно хочуть спакувати.
для чого тоді цей фарс був від грудня до травня?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:41

  alibob написав:
"Уряд дописав додаткову умову для відстрочки у вигляді висновку ЛКК про постійний догляд, чого немає в законі про мобілізацію.

необхідно буде отримати додатковий документ. Йдеться про акт про встановлення факту здійснення особою догляду, який буде видавати спеціально створена комісія.

Але в п. 13 ст. 23 Закону про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 груп, взагалі не йдеться."


Такі речі взагалі важко зрозуміти. Декілька місяців в муках народжували закон, були тисячі правок. Прийняли. Потім вирішили дописати олівцем на полях. Для своїх. По-пацанські

Як ці люди потрапили на верхівку влади? В чиїх інтересах працюють? Яка якість цієї праці?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:47

  Letusrock написав:
  Hotab написав:«Конкретно» я тут відосіки ніякі не дивлюсь.

шкода, бо випадок з відео це те що хотів донести - в військовозобовязаного є з документів все що тільки може бути, а його іменем закону "непамятаю який номер(с)" все рівно хочуть спакувати.
для чого тоді цей фарс був від грудня до травня?

Колись було обговорення випадку, як бидло-тцк у водолікарні ходило по службовим приміщення, вимагало відчиняти двері, погрожувало дівчатам-адміністраторам та як худобу зганяли чоловіків у трусах на вулицю. Турбопатріоти тоді прийшли до висновку Що "всьо не так однозначно". Цей та десятки (сотні) задокументованих на відео випадків, нема сенсу з ними обговорювати. Залишається надія, що когось з цих відкормлених бобрів- гестаповців, яки помилково отримали піксель, будуть невдовзі обробляти аналогічно тому, як вони це роблять з пересічними.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До Чернігівського драмтеатру надійшов лист з Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) про виклик туди 34 військовозобов'язаних працівників театру, зокрема акторів та технічного персоналу. Після відвідин ТЦК та СП деякі з працівників вже відправились на військові навчання.

"Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків"




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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:05

  Hotab написав:detroytred


Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.


Про пенсійний вік прямо вказано, що зміни для тих , хто виходитиме на пенсію з 1 січня 202* року»
А ось решта обмежень.
Встановили вік для вживання (продажу) алкоголю . Потім змінили. Це всіх торкнеться? Так, не лише новонароджених, чи ще якихось. . І хтось вчора мав право пити (купувати) а зараз раптом втратив право.
Це все регулюється , і марево імені Андрюші Мухи прекрасно лікуються штрафом і і арештом рахунків.

Ні.
Встановили не вік вживання алкоголю, а кому забороняється продавати алкоголь.
*забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.*

Тобто правила для організацій.

А закон про проходження військової служби встановлював граничний вік для військового обов'язку громадянина:
- військовозобов'язаних -- стосовно обліку та перебування в запасі (до речі,якщо не помиляюсь, раніше було -- військова служба в запасі);
- військослужбовців - дійсної вслужби.

Навіть.
При досягненні граничного віку перебування на вслужбі можна звернутися ... і за згоди командування - ще на 5 років.
Тобто добровільно виконувати обов'язок.

Обов'язку пити алкоголь нема))
Право отримати пенсію при досягненні пенсвіку є.

Зміни до законів не повинні звужувати права та розширювати обов'язки.
Інакше завтра ЗАКОННО можна прийняти рабство. Обов'язки раба...

*Закріплення названого принципу на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта.*
https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi

Що таке підвищення гранічного віку для вобов'язку? Погіршення чи покращення існуючого становища?))
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:11

  whois2010 написав:До Чернігівського драмтеатру надійшов лист з Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) про виклик туди 34 військовозобов'язаних працівників театру, зокрема акторів та технічного персоналу. Після відвідин ТЦК та СП деякі з працівників вже відправились на військові навчання.

"Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків"




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одним словом гребут всех подряд.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:15

Так могут и форум закрыть, если ТЦК прийдёт на финансы ЮА :shock:
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