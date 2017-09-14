Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
detroytred написав:Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд. А на нас скіко витрачає? Отож... Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
Людина,яка не навчилась ЗАРОБЛЯТИ на себе і все життя жила на гроші їй ВИДІЛЕНІ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ , без привязки до економічної доцільності - пробує порахувати гроші в чужій кишені... А все тому, що той хто не розуміє як фунціонує економіка- думає що в світ гроші падають з вертольота і їх можна розкидати безкінечно і скільки завгодно.. Реалії інші Полякам НЕ ДАЛИ гроші...полякам ДАЛИ ІНСТРУКЦІЇ де і в кого вони можуть замовити кораблі/сітки/навчання людей..і так далі і тому подібне... І у всіх цих інструкціях -гроші залишились в ЄС, а ті хто ОТРИМУВАВ ці гроші-ті сплачували в БЮДЖЕТ своїх країн і ЄС - податки , які до речі становлять 35-45% від ВВП....а поляки , отримавши НОВІ кораблі/технології і так далі ЗБІЛЬШИЛИ ВВП на десятки років нехай на якихось 5%.... Тобто гроші які НІБИ роздані-це гроші інвестовані. Дейтройт цього не зрозуміє...тому мій опис не для нього (він зреагує стандартно , ларьочник наєралашив..а сміт/кенс мають іншу думку...) Мій допис для тих , хто здурі побачивши від воєнпенса якісь економічні соплі по екрану-вирішить їх розглянути ...
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
невже просто настання 40 років є достатньою умовою? чогось я гадаю що повинен був бути наказ МОУ про їх виключення з обліку по досягненню віку. не думаю що на всіх були накази та було пропечатано у військовому квитку що виключений. з пенсією наприклад хоч ти й досяг 60-65 років - поки інстанції з бумажками не пройдеш ніхто пенсію не сплачую лише тому що настав граничний вік.
vitaliiangel написав:В нас влили больше 100 ярдов помощи. Перестать вливать = проигрыш, продолжать вливать по 60 ярдов и дальше (до бесконечности) = проигрыш. А выигрыш где? рф не истощилась. Кажется в этом видели выигрыш.
США вливали в Європу/СРСР - років 5....і перших три роки німеччина також не виглядала дистрофіком...Ба більше німецькі заводи випускали техніку до березня 1945.... а потім німеччина -впала... Правда те що вона впаде стало видно в квітні 1944 коли союзники розбомбили практично усі заводи по виготовленню синтетичного бензину... нічого не нагадує?
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
невже просто настання 40 років є достатньою умовою? чогось я гадаю що повинен був бути наказ МОУ про їх виключення з обліку по досягненню віку. не думаю що на всіх були накази та було пропечатано у військовому квитку що виключений. з пенсією наприклад хоч ти й досяг 60-65 років - поки інстанції з бумажками не пройдеш ніхто пенсію не сплачую лише тому що настав граничний вік.
"був виключений з військового обліку, проте відповідної відмітки про це у військовому квитку позивача зроблено не було, оскільки проставляння таких відміток у військовому квитку не було передбачено чинним на той час законодавством, а саме: постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов`язаних і призовників» від 09.06.1994р. №377. Разом з тим, обов`язок виключити військовозобов`язаного з військового обліку без його особистої участі 1 січня наступного року після досягнення граничного віку перебування в запасі передбачений і чинною станом на теперішній час редакцією абз.3 п.35 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів» від 30.12.2022р. №1487."
"Так, підпункт 4 п.6 ст.37 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» передбачає підставу зняття з військового обліку саме досягнення особою граничного віку перебування в запасі, а не час з`явлення чи прибуття особи до військомату, або час чи момент проставлення відмітки в обліковій картці про зняття з військового обліку."
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
Не, ну нехай вернуть мене у 18 років, видадуть приписне призовника, потім через 7 років квиток військовозобовязаного. Це якщо хочуть на друге коло виконання військового обовязку. Саме військового обовязку (який має послідовні етапи) за конституцією. Забрали, с.уки, два найкращі роки молодості, то тепер ще на старості 40-річні п.ідари неслуживші вказують, що робити.
budivelnik написав:США вливали в Європу/СРСР - років 5....і перших три роки німеччина також не виглядала дистрофіком...Ба більше німецькі заводи випускали техніку до березня 1945.... а потім німеччина -впала... Правда те що вона впаде стало видно в квітні 1944 коли союзники розбомбили практично усі заводи по виготовленню синтетичного бензину... нічого не нагадує?
Нагадує. А коли буде Тегеранська конференція а за нею другий фронт? Шольц, Байден та Столтенберг кажуть що ніколи. Так що, "союзників" викреслюємо?
Як тільки Японія(читай Китай) нападе на США(читай Тайвань)- так відразу буде Вам і кофе з какавай.... Другий фронт відкритий в Лівії і Африці А солдати союзників на території СРСР за СРСР ніколи й не воювали.
detroytred написав:Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд. А на нас скіко витрачає? Отож... Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
Людина,яка не навчилась ЗАРОБЛЯТИ на себе і все життя жила на гроші їй ВИДІЛЕНІ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ , без привязки до економічної доцільності - пробує порахувати гроші в чужій кишені... А все тому, що той хто не розуміє як фунціонує економіка- думає що в світ гроші падають з вертольота і їх можна розкидати безкінечно і скільки завгодно.. Реалії інші Полякам НЕ ДАЛИ гроші...полякам ДАЛИ ІНСТРУКЦІЇ де і в кого вони можуть замовити кораблі/сітки/навчання людей..і так далі і тому подібне... І у всіх цих інструкціях -гроші залишились в ЄС, а ті хто ОТРИМУВАВ ці гроші-ті сплачували в БЮДЖЕТ своїх країн і ЄС - податки , які до речі становлять 35-45% від ВВП....а поляки , отримавши НОВІ кораблі/технології і так далі ЗБІЛЬШИЛИ ВВП на десятки років нехай на якихось 5%.... Тобто гроші які НІБИ роздані-це гроші інвестовані. Дейтройт цього не зрозуміє...тому мій опис не для нього (він зреагує стандартно , ларьочник наєралашив..а сміт/кенс мають іншу думку...) Мій допис для тих , хто здурі побачивши від воєнпенса якісь економічні соплі по екрану-вирішить їх розглянути ...
Твої соплі - це *50% стають полковниками*. Факт: в авіації, де технарі офіцери, а технік літака -- шпк старлей ... то і на пенсію виходили навіть старлеями; або секунд-капітанами, якщо пощастило - одним наказом капітана і звільнення. Начальник групи обслуговування - капітан... А полковниками навіть у ввнз добре, якщо один з двадцяти ставав... Ключове слово - навіть.
Твої соплі - це "вважаю, що не менш 30% воєнспенсів призовного віку зараз призвані". Ні. З 200 тис. служить 8 тис. 4%. Ти зі стелі едак в 7 разів збрехав. Серед інших є хворі, заброньовані, з відстрочкою, інваліди і т.д.
Отак і будуєш на соплях... Звиняй, Детройт розуміє Кейнса, Бальцеровича та ін., але не тебе. Будуй єралашики без звернення уваги на Детройта. Бо в нього твої побудови на соплях не проходять.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Комісія в тцк це як комісія при підтвердженні інвалідності, презумція годності, ніякої ккрові здавати не треба . Жалоби є? Нема здоров! Є - тоді показуй документи що хворий і лічився недавно. Нема? Здоров! І тд і тп. Тиск? Випий таблетку. Спав? Знач робочий. В 20 хвилин укладетесь якщо з вулиці привезуть. Наступна повістка на одправку долічуть вже на місці.)
Там ще побатальйонно новобранці до москалів не тікають?