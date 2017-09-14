Додано: Пон 27 тра, 2024 17:24

detroytred написав: Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд.

А на нас скіко витрачає?

Отож...

Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде. Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд.А на нас скіко витрачає?Отож...Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.

Людина,яка не навчилась ЗАРОБЛЯТИ на себе і все життя жила на гроші їй ВИДІЛЕНІ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ , без привязки до економічної доцільності - пробує порахувати гроші в чужій кишені...А все тому, що той хтояк фунціонує економіка- думає що в світ гроші падають з вертольота і їх можна розкидати безкінечно і скільки завгодно..Реалії іншіПолякам НЕ ДАЛИ гроші...полякам ДАЛИ ІНСТРУКЦІЇ де і в кого вони можуть замовити кораблі/сітки/навчання людей..і так далі і тому подібне...І у всіх цих інструкціях -гроші залишились в ЄС, а ті хто ОТРИМУВАВ ці гроші-ті сплачували в БЮДЖЕТ своїх країн і ЄС - податки , які до речі становлять 35-45% від ВВП....а поляки , отримавши НОВІ кораблі/технології і так далі ЗБІЛЬШИЛИ ВВП на десятки років нехай на якихось 5%....Тобто гроші які НІБИ роздані-це гроші інвестовані.Дейтройт цього не зрозуміє...тому мій опис не для нього (він зреагує стандартно , ларьочник наєралашив..а сміт/кенс мають іншу думку...)Мій допис для тих , хто здурі побачивши від воєнпенса якісь економічні соплі по екрану-вирішить їх розглянути ...