vitaliiangel написав:В нас влили больше 100 ярдов помощи. Перестать вливать = проигрыш, продолжать вливать по 60 ярдов и дальше (до бесконечности) = проигрыш. А выигрыш где? рф не истощилась. Кажется в этом видели выигрыш.
США вливали в Європу/СРСР - років 5....і перших три роки німеччина також не виглядала дистрофіком...Ба більше німецькі заводи випускали техніку до березня 1945.... а потім німеччина -впала... Правда те що вона впаде стало видно в квітні 1944 коли союзники розбомбили практично усі заводи по виготовленню синтетичного бензину... нічого не нагадує?
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
невже просто настання 40 років є достатньою умовою? чогось я гадаю що повинен був бути наказ МОУ про їх виключення з обліку по досягненню віку. не думаю що на всіх були накази та було пропечатано у військовому квитку що виключений. з пенсією наприклад хоч ти й досяг 60-65 років - поки інстанції з бумажками не пройдеш ніхто пенсію не сплачую лише тому що настав граничний вік.
"був виключений з військового обліку, проте відповідної відмітки про це у військовому квитку позивача зроблено не було, оскільки проставляння таких відміток у військовому квитку не було передбачено чинним на той час законодавством, а саме: постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов`язаних і призовників» від 09.06.1994р. №377. Разом з тим, обов`язок виключити військовозобов`язаного з військового обліку без його особистої участі 1 січня наступного року після досягнення граничного віку перебування в запасі передбачений і чинною станом на теперішній час редакцією абз.3 п.35 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів» від 30.12.2022р. №1487."
"Так, підпункт 4 п.6 ст.37 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» передбачає підставу зняття з військового обліку саме досягнення особою граничного віку перебування в запасі, а не час з`явлення чи прибуття особи до військомату, або час чи момент проставлення відмітки в обліковій картці про зняття з військового обліку."
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
Не, ну нехай вернуть мене у 18 років, видадуть приписне призовника, потім через 7 років квиток військовозобовязаного. Це якщо хочуть на друге коло виконання військового обовязку. Саме військового обовязку (який має послідовні етапи) за конституцією. Забрали, с.уки, два найкращі роки молодості, то тепер ще на старості 40-річні п.ідари неслуживші вказують, що робити.
budivelnik написав:США вливали в Європу/СРСР - років 5....і перших три роки німеччина також не виглядала дистрофіком...Ба більше німецькі заводи випускали техніку до березня 1945.... а потім німеччина -впала... Правда те що вона впаде стало видно в квітні 1944 коли союзники розбомбили практично усі заводи по виготовленню синтетичного бензину... нічого не нагадує?
Нагадує. А коли буде Тегеранська конференція а за нею другий фронт? Шольц, Байден та Столтенберг кажуть що ніколи. Так що, "союзників" викреслюємо?
Як тільки Японія(читай Китай) нападе на США(читай Тайвань)- так відразу буде Вам і кофе з какавай.... Другий фронт відкритий в Лівії і Африці А солдати союзників на території СРСР за СРСР ніколи й не воювали.
detroytred написав:Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд. А на нас скіко витрачає? Отож... Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
Людина,яка не навчилась ЗАРОБЛЯТИ на себе і все життя жила на гроші їй ВИДІЛЕНІ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ , без привязки до економічної доцільності - пробує порахувати гроші в чужій кишені... А все тому, що той хто не розуміє як фунціонує економіка- думає що в світ гроші падають з вертольота і їх можна розкидати безкінечно і скільки завгодно.. Реалії інші Полякам НЕ ДАЛИ гроші...полякам ДАЛИ ІНСТРУКЦІЇ де і в кого вони можуть замовити кораблі/сітки/навчання людей..і так далі і тому подібне... І у всіх цих інструкціях -гроші залишились в ЄС, а ті хто ОТРИМУВАВ ці гроші-ті сплачували в БЮДЖЕТ своїх країн і ЄС - податки , які до речі становлять 35-45% від ВВП....а поляки , отримавши НОВІ кораблі/технології і так далі ЗБІЛЬШИЛИ ВВП на десятки років нехай на якихось 5%.... Тобто гроші які НІБИ роздані-це гроші інвестовані. Дейтройт цього не зрозуміє...тому мій опис не для нього (він зреагує стандартно , ларьочник наєралашив..а сміт/кенс мають іншу думку...) Мій допис для тих , хто здурі побачивши від воєнпенса якісь економічні соплі по екрану-вирішить їх розглянути ...
Твої соплі - це *50% стають полковниками*. Факт: в авіації, де технарі офіцери, а технік літака -- шпк старлей ... то і на пенсію виходили навіть старлеями; або секунд-капітанами, якщо пощастило - одним наказом капітана і звільнення. Начальник групи обслуговування - капітан... А полковниками навіть у ввнз добре, якщо один з двадцяти ставав... Ключове слово - навіть.
Твої соплі - це "вважаю, що не менш 30% воєнспенсів призовного віку зараз призвані". Ні. З 200 тис. служить 8 тис. 4%. Ти зі стелі едак в 7 разів збрехав. Серед інших є хворі, заброньовані, з відстрочкою, інваліди і т.д.
Отак і будуєш на соплях... Звиняй, Детройт розуміє Кейнса, Бальцеровича та ін., але не тебе. Будуй єралашики без звернення уваги на Детройта. Бо в нього твої побудови на соплях не проходять.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
невже просто настання 40 років є достатньою умовою? чогось я гадаю що повинен був бути наказ МОУ про їх виключення з обліку по досягненню віку. не думаю що на всіх були накази та було пропечатано у військовому квитку що виключений. з пенсією наприклад хоч ти й досяг 60-65 років - поки інстанції з бумажками не пройдеш ніхто пенсію не сплачую лише тому що настав граничний вік.
Виключали автоматом (якщо сам не звертався) до 1 січня наступного року (після 40-річчя). За відмітками треба було йти самому. Поставили все у ВКвиток у 2015, бо випадково виникла потреба звернутися у военкомат. Чи оформлювалося це окремим наказом для кожного - не знаю. Вроді мали.
detroytred написав:Да тільки на реформування рибальства Польщі Єс виділяє 127 млрд. А на нас скіко витрачає? Отож... Такої халяви він навіть у Всесвіті не знайде.
Людина,яка не навчилась ЗАРОБЛЯТИ на себе і все життя жила на гроші їй ВИДІЛЕНІ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ , без привязки до економічної доцільності - пробує порахувати гроші в чужій кишені... А все тому, що той хто не розуміє як фунціонує економіка- думає що в світ гроші падають з вертольота і їх можна розкидати безкінечно і скільки завгодно.. Реалії інші Полякам НЕ ДАЛИ гроші...полякам ДАЛИ ІНСТРУКЦІЇ де і в кого вони можуть замовити кораблі/сітки/навчання людей..і так далі і тому подібне... І у всіх цих інструкціях -гроші залишились в ЄС, а ті хто ОТРИМУВАВ ці гроші-ті сплачували в БЮДЖЕТ своїх країн і ЄС - податки , які до речі становлять 35-45% від ВВП....а поляки , отримавши НОВІ кораблі/технології і так далі ЗБІЛЬШИЛИ ВВП на десятки років нехай на якихось 5%.... Тобто гроші які НІБИ роздані-це гроші інвестовані. Дейтройт цього не зрозуміє...тому мій опис не для нього (він зреагує стандартно , ларьочник наєралашив..а сміт/кенс мають іншу думку...) Мій допис для тих , хто здурі побачивши від воєнпенса якісь економічні соплі по екрану-вирішить їх розглянути ...
Твої соплі - це *50% стають полковниками*. Факт: в авіації, де технарі офіцери, а технік літака -- шпк старлей ... то і на пенсію виходили навіть старлеями; або секунд-капітанами, якщо пощастило - одним наказом капітана і звільнення. Начальник групи обслуговування - капітан... А полковниками навіть у ввнз добре, якщо один з двадцяти ставав... Ключове слово - навіть.
Твої соплі - це "вважаю, що не менш 30% воєнспенсів призовного віку зараз призвані". Ні. З 200 тис. служить 8 тис. 4%. Ти зі стелі едак в 7 разів збрехав. Серед інших є хворі, заброньовані, з відстрочкою, інваліди і т.д.
Отак і будуєш на соплях... Звиняй, Детройт розуміє Кейнса, Бальцеровича та ін., але не тебе. Будуй єралашики без звернення уваги на Детройта. Бо в нього твої побудови на соплях не проходять.
Приколіст.... На моє ПОПЕРЕДЖЕННЯ читачам цих сторінок про те що ДЕЙТРОЙТА не треба читати коли він пише про економіку- бо в ній він повний профан.... Цей економічний профан в свій захист написав.. Ти не розбираєшся кільки полковників в армії..
Я може й не розбираюсь скільки полковників в армії...і можливо до полковника за 25 років дослужиться не 50% воєнпенсів а всього 30%... але як це змусить когось повірити що дейтройт розбирається в економіці?
detroytred написав:Звиняй, Детройт розуміє Кейнса, Бальцеровича та ін., але не тебе.
Ну то послухай ще Президента Аргентини на економічному Форумі в США пару днів тому... Виявиться що він говорить так само як і я... Це буде смішно виглядати , але виявиться що ОСНОВОЮ ЗАХІДНОЇ цивілізації , по словам доповідача є...барабанний дріббб ПІДПРИЄМЦІ...і цей висновок Президент Аргентини базує на творах Адама Сміта і Кейнса...
Може ти не ті твори читав? або дійсно ..біл? і сам цього не хочеш признапи
detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi
Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка. Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.
Ключове слово -- закінчилися.
невже просто настання 40 років є достатньою умовою? чогось я гадаю що повинен був бути наказ МОУ про їх виключення з обліку по досягненню віку. не думаю що на всіх були накази та було пропечатано у військовому квитку що виключений. з пенсією наприклад хоч ти й досяг 60-65 років - поки інстанції з бумажками не пройдеш ніхто пенсію не сплачую лише тому що настав граничний вік.
Нижче точно відповіли.
Пенсія. Право настає. А бамажки лише для реалізації. Припинення обов'язку стосовно військового обліку та закінчення перебування в запасі У ЗВ'ЯЗКУ З ДОСЯГНЕННЯМ ГРАНИЧНОГО ВІКУ не вимагають реалізації. Тим паче бамажками, наказами і т.д. Від громадянина. Оформити це обов'язок, функції тцк.
Президента Аргентини я за посиланням прислухав. Повністю. Мені зрозуміло.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав: Я може й не розбираюсь скільки полковників в армії...і можливо до полковника за 25 років дослужиться не 50% воєнпенсів а всього 30%... але як це змусить когось повірити що дейтройт розбирається в економіці?
Всоте мабуть вкажу -- не плутай мене з собою. Я і не претендую на знавця економіки. І НІКОЛИ НЕ ПРЕТЕНДУВАВ. НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ.
Але помітити та вказати на твої вигадки, перекручення, помилки хоч в економіці, хоч у військовій справі, та ін. МОЇХ ЗНАНЬ ВИСТАЧАЄ. В даному випадку я навів приклади, як ти будуєш на вигадках.
Про економіку я на цій гілці тебе макати не буду. Бо не по темі. Флуд. Мене банять. Тебе за провокації ні. Уяснив? Тоді про економіку галасуй сам.
Чудаче, в мене по азам економіки є диплом... За замовою НАТО. Від фахівців. З економіки. Азам мене навчили добре. Щоб самому осилити кейнсів-смітів і т.д. Щоб побачити на якій дурні ти будуєш єралашики і з економіки.
Ідеї рівня Нобелівки генериш ти легко. Я лише вказує на твої елементарні помилки... На яких можна побудувати лише Шнобелівку.
Я ніколи не заперечував, що основа ринкової економіки -- підприємці. А хто ж ще? Це утрировано - як на молочній фермі основа хто? Корови ж. Але для розвитку, з розвитком зростає роль організаторів, регуляторів... Самі корови, підприємці швидко вичерпують ресурси росту. Для подальшого росту, розвитку ринку треба ДЛЯ НИХ змінювати умови...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 18:11, всього редагувалось 2 разів.