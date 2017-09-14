Додано: Пон 27 тра, 2024 18:13



Зміни до законів не повинні звужувати права та розширювати обов'язки.

Інакше завтра ЗАКОННО можна прийняти рабство. Обов'язки раба...





Зміни до правил ПДРОбмежили швидкість руху в НП з 60 до 50Розмір допустимої кількості проміле так само можна міняти в будь який бік (обмежується право на кількість вживаного алкоголю)Обовʼязок вмикати фари двічі робили жорсткішим (спочатку взагалі ввели на зимові місяця, потім цілорічно)Періодичність проведення ТО автотранспорту. Можна відмінити, можна знов ввести (введення додаткових обовʼязків, «рабство»)Далі:Правила зберігання власної зброї можна робити жорсткішими за потреби (сейфи з 2 чи 3-ма замками замість одного, знов «рабство»)Правила рибальства можна міняти як завгодно в будь який бік, по сезонності, по оснастці, по кількості виловленої риби (обмежувати права, заганяють в рабство)Не слухайте полуумних , і не ставайте таким сам.Правила , права і обовʼязки міняються постійно.Ба більше. Вас не дивувало, що коли ви ВЖЕ військовослужбовець, ви вчора підписуєте контракт на 10 років, а сьогодні вводять зміни до пенсійного закону, згідно з яким вам через 10 років необхідно мати додатково ЩЕ 5 років щоб вийти на пенсію.Оце я якось можу назвати зміну правил гри під час самої гри. Але не оте все: стань на облік, знімись з обліку.. знов стань. Нічого такого тут нема.