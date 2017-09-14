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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83758376837783788379>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:03

  fler написав:Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.

Це такий самий ваш прогноз, як і впавша економіка Китаю?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РУССКАЯ КУЛЬТУРА С ПОГОНАМИ: как работники ФСБ продвигают культуру рф в мире

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:08

  whois2010 написав:До Чернігівського драмтеатру надійшов лист з Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) про виклик туди 34 військовозобов'язаних працівників театру, зокрема акторів та технічного персоналу. Після відвідин ТЦК та СП деякі з працівників вже відправились на військові навчання.

"Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків"

Як люблять цитувати Кучму ,,Це ж було вже.,,
Ай ні, то ж у орків Донецьку філармонію мобілізували. Легко гуглиться.
В нас же такого не може бути. Ми вільний нарід. Європейські цінності .
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:13

Котлета не стане шматком мʼяса,але А.Муха буде як огурчик в

detroytred

Зміни до законів не повинні звужувати права та розширювати обов'язки.
Інакше завтра ЗАКОННО можна прийняти рабство. Обов'язки раба...


Зміни до правил ПДР
Обмежили швидкість руху в НП з 60 до 50
Розмір допустимої кількості проміле так само можна міняти в будь який бік (обмежується право на кількість вживаного алкоголю)
Обовʼязок вмикати фари двічі робили жорсткішим (спочатку взагалі ввели на зимові місяця, потім цілорічно)
Періодичність проведення ТО автотранспорту. Можна відмінити, можна знов ввести (введення додаткових обовʼязків, «рабство»)
Далі:
Правила зберігання власної зброї можна робити жорсткішими за потреби (сейфи з 2 чи 3-ма замками замість одного, знов «рабство»)
Правила рибальства можна міняти як завгодно в будь який бік, по сезонності, по оснастці, по кількості виловленої риби (обмежувати права, заганяють в рабство)

Не слухайте полуумних , і не ставайте таким сам.
Правила , права і обовʼязки міняються постійно.

Ба більше. Вас не дивувало, що коли ви ВЖЕ військовослужбовець, ви вчора підписуєте контракт на 10 років, а сьогодні вводять зміни до пенсійного закону, згідно з яким вам через 10 років необхідно мати додатково ЩЕ 5 років щоб вийти на пенсію.
Оце я якось можу назвати зміну правил гри під час самої гри. Але не оте все: стань на облік, знімись з обліку.. знов стань. Нічого такого тут нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Введуть ТО автотранспорту підеш за всі роки, що був відмінений, проходити?
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:28

  Hotab написав:detroytred

Зміни до законів не повинні звужувати права та розширювати обов'язки.
Інакше завтра ЗАКОННО можна прийняти рабство. Обов'язки раба...


Зміни до правил ПДР
Обмежили швидкість руху в НП з 60 до 50
Розмір допустимої кількості проміле так само можна міняти в будь який бік (обмежується право на кількість вживаного алкоголю)
Обовʼязок вмикати фари двічі робили жорсткішим (спочатку взагалі ввели на зимові місяця, потім цілорічно)
Періодичність проведення ТО автотранспорту. Можна відмінити, можна знов ввести (введення додаткових обовʼязків, «рабство»)
Далі:
Правила зберігання власної зброї можна робити жорсткішими за потреби (сейфи з 2 чи 3-ма замками замість одного, знов «рабство»)
Правила рибальства можна міняти як завгодно в будь який бік, по сезонності, по оснастці, по кількості виловленої риби (обмежувати права, заганяють в рабство)

Не слухайте полуумних , і не ставайте таким сам.
Правила , права і обовʼязки міняються постійно.

Звиняйте, але читати я все ж таки вмію.
Щоб відрізнити правила діяльності в якійсь сфері і правовідносини між державою і громадянином.

Так само, щоб нагадати що мова не просто про *Правила , права і обовʼязки міняються постійно* - начебто це хтось заперечує)), а про інше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:31

  zxzx777 написав:Введуть ТО автотранспорту підеш за всі роки, що був відмінений, проходити?

Ні. Але і поки ви не перебували на обліку (зняті законно) не можна оштрафувати, що ви не повідомляли про зміну облікових даних , чого закон вимагав і раніше. Але коли вас знову зобовʼяжуть, знов будете. І ТО, і облік.


Щоб відрізнити правила діяльності в якійсь сфері і правовідносини між державою і громадянином.


Правила в сфері військового обліку і військової служби - це якісь інші правила, ніж правила в сфері регулювання дорожнього руху?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 18:36, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:31

  detroytred написав:Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.
https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/35-di ... ta-v-chasi

Правовідносини відносно вобліку та граничного віку перебування в запасі отих осіб виникли і закінчилися відповідно закону до 2014 року. Крапка.
Вони стали, були і перестали бути військовозобов'язаними. В 40 років. За отим законом до 2014.

Ключове слово -- закінчилися.

На цій території нема конституції.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:35

UA


На цій території нема конституції.


Для того і ввели трохи жорсткішу відповідальність. Щоб нагадати вам, що конституція і закони існують. І щоб ви їх дотримувались. Встали на облік?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:42

  Hotab написав:UA


На цій території нема конституції.


Для того і ввели трохи жорсткішу відповідальність. Щоб нагадати вам, що конституція і закони існують. І щоб ви їх дотримувались. Встали на облік?

Hotab, ви куди будете тікати якщо війна раптом закінчиться?
Задав таке питання групі ТЦК + поліцаї.
Поліцаї зразу в сторону відійшли.
ТЦК тупуваті хлопці з села, очі викатили, щелепи опустили.
Почався незвичний для низ процесс мислення :mrgreen:
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