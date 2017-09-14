Це такий самий ваш прогноз, як і впавша економіка Китаю?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 18:03
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:08
Як люблять цитувати Кучму ,,Це ж було вже.,,
Ай ні, то ж у орків Донецьку філармонію мобілізували. Легко гуглиться.
В нас же такого не може бути. Ми вільний нарід. Європейські цінності .
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:13
Котлета не стане шматком мʼяса,але А.Муха буде як огурчик в
detroytred
Зміни до правил ПДР
Обмежили швидкість руху в НП з 60 до 50
Розмір допустимої кількості проміле так само можна міняти в будь який бік (обмежується право на кількість вживаного алкоголю)
Обовʼязок вмикати фари двічі робили жорсткішим (спочатку взагалі ввели на зимові місяця, потім цілорічно)
Періодичність проведення ТО автотранспорту. Можна відмінити, можна знов ввести (введення додаткових обовʼязків, «рабство»)
Далі:
Правила зберігання власної зброї можна робити жорсткішими за потреби (сейфи з 2 чи 3-ма замками замість одного, знов «рабство»)
Правила рибальства можна міняти як завгодно в будь який бік, по сезонності, по оснастці, по кількості виловленої риби (обмежувати права, заганяють в рабство)
Не слухайте полуумних , і не ставайте таким сам.
Правила , права і обовʼязки міняються постійно.
Ба більше. Вас не дивувало, що коли ви ВЖЕ військовослужбовець, ви вчора підписуєте контракт на 10 років, а сьогодні вводять зміни до пенсійного закону, згідно з яким вам через 10 років необхідно мати додатково ЩЕ 5 років щоб вийти на пенсію.
Оце я якось можу назвати зміну правил гри під час самої гри. Але не оте все: стань на облік, знімись з обліку.. знов стань. Нічого такого тут нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Введуть ТО автотранспорту підеш за всі роки, що був відмінений, проходити?
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:28
Звиняйте, але читати я все ж таки вмію.
Щоб відрізнити правила діяльності в якійсь сфері і правовідносини між державою і громадянином.
Так само, щоб нагадати що мова не просто про *Правила , права і обовʼязки міняються постійно* - начебто це хтось заперечує)), а про інше.
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:31
Ні. Але і поки ви не перебували на обліку (зняті законно) не можна оштрафувати, що ви не повідомляли про зміну облікових даних , чого закон вимагав і раніше. Але коли вас знову зобовʼяжуть, знов будете. І ТО, і облік.
Правила в сфері військового обліку і військової служби - це якісь інші правила, ніж правила в сфері регулювання дорожнього руху?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 18:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:31
На цій території нема конституції.
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:35
UA
Для того і ввели трохи жорсткішу відповідальність. Щоб нагадати вам, що конституція і закони існують. І щоб ви їх дотримувались. Встали на облік?
Додано: Пон 27 тра, 2024 18:42
Hotab, ви куди будете тікати якщо війна раптом закінчиться?
Задав таке питання групі ТЦК + поліцаї.
Поліцаї зразу в сторону відійшли.
ТЦК тупуваті хлопці з села, очі викатили, щелепи опустили.
Почався незвичний для низ процесс мислення
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