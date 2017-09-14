Додано: Пон 27 тра, 2024 18:59

Ця аббревіатура звучит на форумі майже так часто, як і слово ухилянт



При тому, всі камлают на РПВ, але нічого не можуть пояснити, що це дасть Україні і взагалі мовчать про те, що це дасть Путіну



Базова позиція за РПВ - тому що, з кожним роком війни буде все гірше для України, то потрібно РПВ зараз, щоб не було гірше



Ось тут я завжди підвисаю, коли читаю про таку позицію



Як тут люблять казати особливо вумні, що на війні, як у танго - дві сторони.



Якщо у України все буде тільки погано, то у Путіна все буде тільки добре

Якщо у Путіна все добре, нащо йому те РПВ ?

"Броня крепка и танки наши быстры".

"звільняють" ісконно руццкіе землі від "нацистів"



Це, по-перше



Уявимо, що Путін згодиться на РПВ



Ну тут, взагалі, нєма питань

Путін може будь-якої митті сказати: - Ми припиняємо вогонь, погарячкували

Але він цього не робить



Це, по-друге



А на можливе РПВ він може погодитись "с учётом терроториальных реалий"

Хто подумав, що це по лінії зіткнення ? Яка наївна людина )



Це віддати повністю Донецьку, Луганську, Запоріжську(Игорь Александрович, вам привет, вы согласны ?), Херсоньку області та Крим



Тоді, можливо, і буде РПВ

Але це ненадовго



Це, по-трете



У Путіна великі проблеми в Міністерстві оборони - треба провести чистки, треба провести аудит, треба призначити нових.

Ну це як іде війна, а на складах переоблік, приходьте пізніше

На все це потрібен час, якого немає



Тому, РПВ або тупо не буде, або буде для того, щоб Путін забрав українські теріторії, виграв час, набрав сили і пішов знову далі

Схема ж робоча - захопили трішки в області, провели референдум, записали в Конституцію, вимагати всю область собі



А ті хто, продвигає тему РПВ тут, або корисні ідіоти, або заслані козачки