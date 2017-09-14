Hotab написав:Правила в сфері військового обліку і військової служби - це якісь інші правила, ніж правила в сфері регулювання дорожнього руху?
Якісь да, якісь ні.
Ті, що стосуються саме правовідносин громадянина і держави стосовно військового обов'язку (коли він починається, закінчується), це вже про оту 58 ст. Конституції. Аля на розсуд громадянина)) стосовно продовження вслужби понад граничний вік. Може добровільно ще на 5 років залишитися, якщо отримає згоду.
А от закону про добровільно стати знов військовозобов'язаним, після діючого граничного віку, не було такого закону. Всіх отих набувших статусу невійськозобов'язаних у зв'язку з набуттям граничного віку зробили ними. Знов. Без їх згоди))
Hotab рабство это не запреты, ты снова всё напутал. Причём здесь сейфы для оружия или правила рыболовли? Если не нравятся законы, паспорт на стол и меняешь гражданство на ту страну, которая нравится. Шо низзя? отож. Раб себе не принадлежит. Это и есть рабство. Власть обосралась с запретами на выезд и удивляется что народ за неё не хочет воевать. Народ не приемлет рабства за исключением таких экземпляров как ты и лад. Вам чем больше принуждения тем лучше.
budivelnik написав:Як тільки Японія(читай Китай) нападе на США(читай Тайвань)- так відразу буде Вам і кофе з какавай.... Другий фронт відкритий в Лівії і Африці А солдати союзників на території СРСР за СРСР ніколи й не воювали.
Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.
vitaliiangel написав:Hotab рабство это не запреты, ты снова всё напутал.
Виталик, попроси кого-то из взрослых прочитать тебе этот абзац Детройта Это ему ответ о рабстве
detroytred написав: Зміни до законів не повинні звужувати права та розширювати обов'язки. Інакше завтра ЗАКОННО можна прийняти рабство. Обов'язки раба...
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Народ не приемлет рабства за исключением таких экземпляров как ты и лад
Ты и принуждение родителей ходить ребенка в школу считаешь рабством. И требования жены - ходить тебе на работу. Но это такая взрослая жизнь, Виталя. В ней есть законы. В том числе и «о мобилизации «, «про оборону Украины» «про військовий обовʼязок і військову службу». Классно жилось находясь в неведении? Но это ж только твоя проблема, не окружающих.
UA, я планирую жить в вашей квартире. Где быть жить ЗЕ, беспокоит лишь вас.
Всіх отих набувших статусу невійськозобов'язаних у зв'язку з набуттям граничного віку зробили ними. Знов. Без їх згоди))
Детройт, а в 18 ви стали військовозобовʼязаним по бажанню? Ви нічого не наплутали з «бажанням»? Ви ж не Віталік, ви військовий (були)
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 тра, 2024 18:59, всього редагувалось 3 разів.
Народ сприйме, що завгодно)) В залежності від умов.
Якщо десятиліттями наголошувалося про свободи, цінності і т.д., і до того ж під цими гаслами робились ВЕЛИКІ справи, і все це закріплено в Конституції, то перехід після цього до хоч трохи незаконного або обмежень --- дійсно не сприйме. Без відповідного тиску. Тиску системи примусу.
А її спочатку створити треба. Систему. Дурних відповідати за це серед можновладців нема. Тому лише ентузязізьм "немільйонів*)) на місцях.
detroytred написав:Але для розвитку, з розвитком зростає роль організаторів, регуляторів...
Що прослухав парочку разів аргентинця і вирішив трошки пластинку підправити... Тільки в Аргентинця основний посил такий самий як і в мене.. Спочатку ПІДПРИЄМЦІ знаходять щось нове , автоматично розширюючи ринок Потім можновладці, з запізненням , перевіривши чи все їх влаштовує - роблять зміни в Законодавстів...
Простий приклад з Совка.
Що було спочатку - Закон про кооперативи...чи Спекулянти? Так от , єдине що розумного Закон про кооперативи -зробив це легалізував спекулянтів , назвавши їх кооператорами.. Тому не лінуйся, якщо відразу не дійшло -прослухай ще разок...це ж просто робить тебе Освіченівшим в галузі економіка https://www.youtube.com/watch?v=V71O0KwhzTE Тим більше що Хавьєр Мілєї виступає не перед рафінованими ученими..він виступає перед людьми яких закликає вкладатись в економіку Аргентини і пояснює а-що вони вже зробили б- що збираються робити в - чого їм не вистарчає...
Там до речі частково і питання доступності капіталу зачіпається...
vitaliiangel написав:мое видение что к геометрическому росту помощи Запад не готов. Поэтому к нам перестали ездить 1е лица, нам почти официально отказало НАТО, Байден не едет в Швейцарию. Цель: прекращение помощи или её сильное сокращение. Лучше если это совпадёт с перемирием. А если не совпадёт ну ок, тогда война до полного истощения одной или обоих сторон.
все остальные возможные сценарии противоречат реальности и как минимум не оптимальны.
Написано надто примітивно(в сенсі спрощено), тому невірно. Як мінімум потрібно розділяти Захід на США і Європу.
Почнемо з Європи. Ну якщо Україна впаде для Європи це буде дуже погано. Зараз ми якби буферна зона. Без буферної зони РФ буде прямо погрожувати Європі. Треба буде піднімати воєнні бюджети, а це сотні мільярдів щороку. Навіщо, якщо можна дати Україні десятки мільярдів щороку? Навіть чисто з економічної точки зору підтримувати Україну Європі вигідно. Тепер США. Політика США для мене є дещо дивною. Тому я не розумію до кінця їх мотивів. Але я на 100% впевнений що особисто Байден не хоче перемоги України(поразки РФ). Але напевно і поразки(капітуляції) України він не хоче. Поразка України сильно вдарить по іміджу США, а гроші які йдуть на допомогу Україні невеликі для США, тим більше левова частка йде цих грошей йде в американський ВПК.
У підсумку маємо що а)поразка України не вигідна Заходу; б)фінансування України є корисним і не сильно обтяжливим для Заходу; в)ослаблення РФ вигідно Заходу. Але геометричного зростання допомоги напевно не буде, тут я згідний. Якщо не буде нових ескалацій.
З Заходом і РФ все більш-менш зрозуміло. Фактично питання тільки одне - як довго протягне Україна в таких умовах?
Ця аббревіатура звучит на форумі майже так часто, як і слово ухилянт
При тому, всі камлают на РПВ, але нічого не можуть пояснити, що це дасть Україні і взагалі мовчать про те, що це дасть Путіну
Базова позиція за РПВ - тому що, з кожним роком війни буде все гірше для України, то потрібно РПВ зараз, щоб не було гірше
Ось тут я завжди підвисаю, коли читаю про таку позицію
Як тут люблять казати особливо вумні, що на війні, як у танго - дві сторони.
Якщо у України все буде тільки погано, то у Путіна все буде тільки добре Якщо у Путіна все добре, нащо йому те РПВ ? "Броня крепка и танки наши быстры". "звільняють" ісконно руццкіе землі від "нацистів"
Це, по-перше
Уявимо, що Путін згодиться на РПВ
Ну тут, взагалі, нєма питань Путін може будь-якої митті сказати: - Ми припиняємо вогонь, погарячкували Але він цього не робить
Це, по-друге
А на можливе РПВ він може погодитись "с учётом терроториальных реалий" Хто подумав, що це по лінії зіткнення ? Яка наївна людина )
Це віддати повністю Донецьку, Луганську, Запоріжську(Игорь Александрович, вам привет, вы согласны ?), Херсоньку області та Крим
Тоді, можливо, і буде РПВ Але це ненадовго
Це, по-трете
У Путіна великі проблеми в Міністерстві оборони - треба провести чистки, треба провести аудит, треба призначити нових. Ну це як іде війна, а на складах переоблік, приходьте пізніше На все це потрібен час, якого немає
Тому, РПВ або тупо не буде, або буде для того, щоб Путін забрав українські теріторії, виграв час, набрав сили і пішов знову далі Схема ж робоча - захопили трішки в області, провели референдум, записали в Конституцію, вимагати всю область собі
А ті хто, продвигає тему РПВ тут, або корисні ідіоти, або заслані козачки
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 27 тра, 2024 19:09, всього редагувалось 2 разів.