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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:01
d44 написав: budivelnik написав:
Як тільки Японія(читай Китай) нападе на США(читай Тайвань)- так відразу буде Вам і кофе з какавай....
Другий фронт відкритий в Лівії і Африці
А солдати союзників на території СРСР за СРСР ніколи й не воювали.
Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.
Що там про
Сміється той хто сміється останній....
Довели педераційники своєму населенню і частині корисних ідіотів в Україні - що педерація це рай на землі....
Потім почалась війна..
і виявилось , що в педерації так класно жити , що люди з радістю біжать вмирати щоб зняти унітаз.....
а в Україні , виявилось що всі так погано жили....що навіть зарплата в 3000 доларів не дуже то вже й стимул для того щоб служити в ЗСУ...
Тому ще раз
а-треба дивитись збоку
б- аналізувати знаходячись всередині, можна тільки середину...
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:03
detroytred написав:
Народ сприйме, що завгодно))
В залежності від умов.
народ рф? вполне возможно. до 2014 янукович тоже так думал, а до него чаушеску и каддафи. Почему важен рейтинг? если критическая масса поддерживает диктатора, ему ничего не угрожает. А если нет? в этом случае затягивание гаек чревато взрывом недовольства. Не обязательно собирать майданы. Можно перестать платить налоги и власть уйдёт сама с дыркой в кармане. Общество это консенсус, который сейчас нарушен.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:04
UA написав:
Hotab, ви куди будете тікати якщо війна раптом закінчиться?
Задав таке питання групі ТЦК + поліцаї.
Поліцаї зразу в сторону відійшли.
ТЦК тупуваті хлопці з села, очі викатили, щелепи опустили.
Почався незвичний для низ процесс мислення
А от мені цікаво, а що означає "війна раптом закінчиться" ?
Що сюди зайдуть росіяни ?
Так тебе ж викинуть на мороз
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:06
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Народ сприйме, що завгодно))
В залежності від умов.
народ рф? вполне возможно. до 2014 янукович тоже так думал, а до него чаушеску и каддафи. Почему важен рейтинг? если критическая масса поддерживает диктатора, ему ничего не угрожает. А если нет?
Тогда ты открываешь самый свежий рейтинг от КМИС, и прекращаешь нести чушь.
Ну и надо понимать, что даже если рейтинг и нырнет (очень не исключено) , то у народа в массе ума поболее чем у тебя, он понимает, где первоочередной враг. Своего врага он оставит на закуску. После войны.
Можно перестать платить налоги и власть уйдёт сама с дыркой в кармане
Ты перестанешь платить оту 1000 грн в квартал в бюджет Ирпеня из дохода с аренды?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 27 тра, 2024 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Але для розвитку, з розвитком зростає роль організаторів, регуляторів...
Що прослухав парочку разів аргентинця і вирішив трошки пластинку підправити...
Тільки в Аргентинця основний посил такий самий як і в мене..
Спочатку ПІДПРИЄМЦІ знаходять щось нове , автоматично розширюючи ринок
Потім можновладці, з запізненням , перевіривши чи все їх влаштовує - роблять зміни в Законодавстів...
Шукають правильне рішення і надходять обидві сторони.
І регулятори, і підприємці.
І те, що регулятори можуть відштовхуватися ще й від реалізацій підприємцями, це кеп-очевидність.
Це я тобі тицяв на зустрічі влади з підприємцями.
Нічого нового Мілей не сказав.
По суті образно він вирішив схитродупити, як Фіцо...
За рахунок інших.
Він привлече на свій ринок капітал, давши свободи...
Ну а чо? Коли впали на дно, то це рішення. Нормальне. За рахунок забиття на найслабіших (в 21 столітті!!!) вигрести.
Але це не рішення для тих, хто не впав на дно....
Хто не збирається рости за рахунок забиття на найслабіших.
Які не можуть відмовитися, як Аргентина. Від яких піде капітал до Мілея.
Нічого нового Мілей не вигадав.
Соціал-дарвінізм.
От тільки за віконцем 21 ст.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 27 тра, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:07
d44 написав:
Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.
Звичайно що не здатні.
Ключова проблема "демократичного світу" це вартість людського життя. Ось Китай виставить 50-мільйонну армію(3,5% населення) і що зроблять США? Нічого. Не хватить у США ракет і літаків щоб завалити стільки людей. Ось і все.
У В'єтнамі вже воювали, облажались по тій самій причині.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:10
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Народ сприйме, що завгодно))
В залежності від умов.
народ рф? вполне возможно. до 2014 янукович тоже так думал, а до него чаушеску и каддафи. Почему важен рейтинг? если критическая масса поддерживает диктатора, ему ничего не угрожает. А если нет?
Каддафи вставили палку в ....... кода его рейтинг упал до 40%
Реальный рейтинг хуйла и бульбафюрера точно выше 50%.
В демократических странах (это не про Украину) править можно и с рейтингом 10%. Это потому что есть точная дата когда этот правитель пойдет на юх.
Zе этого всего не знает. Незнание не освобождает от вставляния палки в ....
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:12
andrijk777 написав: d44 написав:
Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.
Звичайно що не здатні.
Ключова проблема "демократичного світу" це вартість людського життя. Ось Китай виставить 50-мільйонну армію(3,5% населення) і що зроблять США? Нічого. Не хватить у США ракет і літаків щоб завалити стільки людей. Ось і все.У В'єтнамі вже воювали, облажались по тій самій причині
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А про Корею ти ввічливо промовчав
А ще Югославія, Ирак, Лівія ...
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:15
UA написав:
Реальный рейтинг хуйла и бульбафюрера точно выше 50%.
Це що за брєд?
Реальний рейтинг хуйла - десь 30%.
Реальний рейтинг бульбафюрера - десь 10%.
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