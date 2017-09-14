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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 837883798380838183828383>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:17

  andrijk777 написав:
  UA написав:Реальный рейтинг хуйла и бульбафюрера точно выше 50%.

Це що за брєд?
Реальний рейтинг хуйла - десь 30%.
Реальний рейтинг бульбафюрера - десь 10%.

Марафон?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже, московити-гестаповці окупували Білгород-Днестровський, відібрали однострій у працівників ТЦК та тримають громадян України "на підвалі".

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського".
Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів.

Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:19

  pesikot написав:А про Корею ти ввічливо промовчав

А ще Югославія, Ирак, Лівія ...

Рівняєш сьогоднішній Китай і тодішні нещасні Кореї, Югославії, Іраки чи Лівії?
Лівія це крутий суперник! США просто героїчно там перемогли! :D :D :D Македонський просто хлопчик у порівнянні з геніальними американськими генералами, які перемогли Лівію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:20

  andrijk777 написав:
  d44 написав:Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.

Ось Китай виставить 50-мільйонну армію(3,5% населення) і що зроблять США? Нічого. Не хватить у США ракет і літаків щоб завалити стільки людей. Ось і все.

До сльоз (пости обох авторів) :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:21

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Реальный рейтинг хуйла и бульбафюрера точно выше 50%.

Це що за брєд?
Реальний рейтинг хуйла - десь 30%.
Реальний рейтинг бульбафюрера - десь 10%.

Марафон?

Ні, це реальність. Можливо поняття "реальний рейтинг" у нас різні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:22

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Реальный рейтинг хуйла и бульбафюрера точно выше 50%.

Це що за брєд?
Реальний рейтинг хуйла - десь 30%.
Реальний рейтинг бульбафюрера - десь 10%.

Марафон?

реального рейтинга пуйла никто не знает. Многие поддерживают потому что нет оппозиции. Как когда-то поддерживали генсеков.

Независимые экзитполы показали не более 55% голосов у Путина

Владимир Путин набрал не более 55% голосов на выборах президента России 15–17 марта, следует из результатов независимых экзитполов, проведенных проектом ExtremeScan в стране.

«Мы проводили опрос в субботу и воскресенье на очень большой выборке — 4000 человек. Общая явка — 72%. <…> У Владимира Путина рейтинг составил 55%. Это от всех избирателей, которые ответили на вопрос: „За кого вы голосовали“. За Даванкова — 3%, за Харитонова — 2%, за Слуцкого — 1%. Испортили бюллетень — 1%, еще 1% назвали что-то другое и 37% отказались отвечать на этот вопрос», — рассказала социолог ExtremeScan Елена Конева в эфире «Дождя».

При этом она отметила, что если взять всех российских избирателей в сумме, включая тех, кто не голосовал, Путина поддержали 44%, Даванкова — 3%, Слуцкого — 2%, Харитонова — 1%. Еще 1% испортили бюллетень, 19% не пошли голосовать и 30% отказались от ответа.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:23

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:А про Корею ти ввічливо промовчав

А ще Югославія, Ирак, Лівія ...

Рівняєш сьогоднішній Китай і тодішні нещасні Кореї, Югославії, Іраки чи Лівії?
Лівія це крутий суперник! США просто героїчно там перемогли! :D :D :D Македонський просто хлопчик у порівнянні з геніальними американськими генералами, які перемогли Лівію.

Значит, ти історію не читав, у тебе тільки ємоції

Почитай, як було в Кореї, як так Китай та СРСР впряглись ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:23

  vitaliiangel написав:
  UA написав:В демократических странах (это не про Украину) править можно и с рейтингом 10%.

с трудом себе это представляю. у нас с рейтингом 20-30 уже такая грызня начинается, что аппарат управления блокируется.

Его с рейтингом 11% даже пчелы не покусали.
Сейчас с свое удовольствие собирает сельский антиквариат.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:28

  whois2010 написав:Схоже, московити-гестаповці окупували Білгород-Днестровський, відібрали однострій у працівників ТЦК та тримають громадян України "на підвалі".

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського".
Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів.

Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.


Резерв+ им по барабану. Я писал здесь, но модератор убрал мой пост, что могут прийти и на этот сайт и из кабинетов вывести всех мужчин призывного возраста. Такое впечатление, что Берия ожил... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:30

  Игорь Алексеевич написав:Такое впечатление, что Берия ожил...
за вами давно следит СБУ
vitaliiangel
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  #<1 ... 837883798380838183828383>
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