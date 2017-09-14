"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського". Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів. Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.
Рівняєш сьогоднішній Китай і тодішні нещасні Кореї, Югославії, Іраки чи Лівії? Лівія це крутий суперник! США просто героїчно там перемогли! Македонський просто хлопчик у порівнянні з геніальними американськими генералами, які перемогли Лівію.
d44 написав:Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.
Ось Китай виставить 50-мільйонну армію(3,5% населення) і що зроблять США? Нічого. Не хватить у США ракет і літаків щоб завалити стільки людей. Ось і все.
UA написав:Реальный рейтинг хуйла и бульбафюрера точно выше 50%.
Це що за брєд? Реальний рейтинг хуйла - десь 30%. Реальний рейтинг бульбафюрера - десь 10%.
Марафон?
реального рейтинга пуйла никто не знает. Многие поддерживают потому что нет оппозиции. Как когда-то поддерживали генсеков.
Независимые экзитполы показали не более 55% голосов у Путина
Владимир Путин набрал не более 55% голосов на выборах президента России 15–17 марта, следует из результатов независимых экзитполов, проведенных проектом ExtremeScan в стране.
«Мы проводили опрос в субботу и воскресенье на очень большой выборке — 4000 человек. Общая явка — 72%. <…> У Владимира Путина рейтинг составил 55%. Это от всех избирателей, которые ответили на вопрос: „За кого вы голосовали“. За Даванкова — 3%, за Харитонова — 2%, за Слуцкого — 1%. Испортили бюллетень — 1%, еще 1% назвали что-то другое и 37% отказались отвечать на этот вопрос», — рассказала социолог ExtremeScan Елена Конева в эфире «Дождя».
При этом она отметила, что если взять всех российских избирателей в сумме, включая тех, кто не голосовал, Путина поддержали 44%, Даванкова — 3%, Слуцкого — 2%, Харитонова — 1%. Еще 1% испортили бюллетень, 19% не пошли голосовать и 30% отказались от ответа.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Рівняєш сьогоднішній Китай і тодішні нещасні Кореї, Югославії, Іраки чи Лівії? Лівія це крутий суперник! США просто героїчно там перемогли! Македонський просто хлопчик у порівнянні з геніальними американськими генералами, які перемогли Лівію.
Значит, ти історію не читав, у тебе тільки ємоції
Почитай, як було в Кореї, як так Китай та СРСР впряглись ...
"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського". Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів. Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.
Резерв+ им по барабану. Я писал здесь, но модератор убрал мой пост, что могут прийти и на этот сайт и из кабинетов вывести всех мужчин призывного возраста. Такое впечатление, что Берия ожил...