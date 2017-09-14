За ним все следят. Он людям должен кучу денег за свои советы
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:35
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:41
На рівні чуток, але це легко перевіряється при бажанні.
Уранова шахта с.Олексіївка Новоукраїнський р-н (східний горно-збагачувальний комбінат). По квоті 50% бронювали працівників. Від залишившихся в наступну ітерацію знов 50%. І тд. Залишилося на шахті близько 200 працівників загалом. Уран країні потрібен, стратегична сировина, йде на експорт, а працювати нема кому - всі гречкосії в окопах. Керівництво шахти знаходить підрядника з Кр.Рогу. У того є якісь раби. Раби починають працювати на шахті. Офіційно не працевлаштовані, підприємство з небезпечними умовами праці. Раби не проходять інструктажів по ТБ. Та їх взагалі офіційно не існує. Штатний інженер по ТБ оформлює документи для виходу на пенсію. Каже не збираюся відповідати за те, що коїться. Або раби встрягнуть, або штатні шахтарі, коли прийдуть у забій після підрядника, бо контролю ніякого за діями того нема.
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 27 тра, 2024 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:42
Да да, вірим журнашлюхам, адже вони ніколи не брешуть
Зараз подібного вереску буде багато, бо нарешті взялися за бізнеса міжнародного афериста Фіали
Адмінам фінанс юа приготуватись
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:46
Все ходите виглядати чи не з'явився шостий флот на обрії?
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:48
Я ж тобі казав - можеш якщо захочеш...
Навіть мислиш в правильному напрямку...
От тільки одне виключення
2022 рік
Країна________кількість населення _____ВВП_______ВВП на душу
Аргентина________46,3 млн _________631 млрд_______13600
Україна__________43 млн____________200 млрд_______4534
Виходить для Аргентини , в якої в 3,5 рази більше ВВП мої і Мілея ідеї- добрі
А для України - ні...
Ти ж памятаєш
Нафантазувати можна все що хочеш...от тільки діяти треба виходячи з реалій.
Тому ти -книжковий фантазер, який навіть Аргентину вважає такою яка впала на дно...
А я реаліст-практик, який знає , що ми в чотири рази впали глибше...а тому твої фантазії описані для країн які вище Аргентини в розвитку в рази - точно не підійдуть для України , яка в рази нижке( мається на увазі економічний розвиток)
Тому запамятай, коли ще раз захочеш повикаблучуватись
а - в Україні МАЛО власного капіталу...його ДИКО недостатньо, ба більше не достатньо НОСІЇВ навіть такого маленького капіталу , а без носіїв МАЛЕНЬКОГО - не знайти тих хто зможе КЕРУВАТИ великим
б - іноземний капітал -не панацея, він приходить...генерує прибутки, і прибутки ВИВОДИТЬ ( а деколи навіть з тілом капіталу- знайди приклад ДЕУ на Польському ринку, буде цікаво)
І останнє
Всі країни ПОВИННІ пройти всі щабелі розвитку
Ми сьогодні на найнижчому капіталістичному...Так можемо проходити наступні за роки а не десятки років як наші попередники...але пройти мусимо
Тому
Для того , щоб зявилась маса капіталістично настроєних - мають пройти соціал-дарвініський відбір.
Будь які штучні призначення хана-імператором, не перетворять мусульманську країну на християнську
Точно так само
якщо чиновник прийшов керувати підприємством - він його ЗАГРОБИТЬ....
Тобто повинен пройти цикл
передачі від Держави-чиновнику( приватизація
Передача від чиновника до ефективного керівника-перерозподіл , як правило підприємство при цьому є банкротом
Накопичення первинного капіталу- толку що ти отримав розвалене і збанкрутіле підприємство________________ ми десь тут зараз
Після накопичення первинного -вкладення первинного в технології і доступ до іноземних ринків - на це ще років 20-30 треба
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 27 тра, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:49
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:55
Я живу вашими мозгами. Чувствую, что фигня полная. Зачем вам такие мозги?
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:58
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59
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