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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83798380838183828383>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:35

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Такое впечатление, что Берия ожил...
за вами давно следит СБУ

За ним все следят. Он людям должен кучу денег за свои советы
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:41

  Игорь Алексеевич написав:Резерв+ им по барабану. Я писал здесь, но модератор убрал мой пост, что могут прийти и на этот сайт и из кабинетов вывести всех мужчин призывного возраста. Такое впечатление, что Берия ожил... :shock:

На рівні чуток, але це легко перевіряється при бажанні.
Уранова шахта с.Олексіївка Новоукраїнський р-н (східний горно-збагачувальний комбінат). По квоті 50% бронювали працівників. Від залишившихся в наступну ітерацію знов 50%. І тд. Залишилося на шахті близько 200 працівників загалом. Уран країні потрібен, стратегична сировина, йде на експорт, а працювати нема кому - всі гречкосії в окопах. Керівництво шахти знаходить підрядника з Кр.Рогу. У того є якісь раби. Раби починають працювати на шахті. Офіційно не працевлаштовані, підприємство з небезпечними умовами праці. Раби не проходять інструктажів по ТБ. Та їх взагалі офіційно не існує. Штатний інженер по ТБ оформлює документи для виходу на пенсію. Каже не збираюся відповідати за те, що коїться. Або раби встрягнуть, або штатні шахтарі, коли прийдуть у забій після підрядника, бо контролю ніякого за діями того нема.
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 27 тра, 2024 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:42

  whois2010 написав:Схоже, московити-гестаповці окупували Білгород-Днестровський, відібрали однострій у працівників ТЦК та тримають громадян України "на підвалі".

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського".
Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів.

Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.

Да да, вірим журнашлюхам, адже вони ніколи не брешуть :D
Зараз подібного вереску буде багато, бо нарешті взялися за бізнеса міжнародного афериста Фіали :D
Адмінам фінанс юа приготуватись :D
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:46

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  d44 написав:Якось не дуже останні роки у "демократичного світу" з перемогами над диктаторами, що війсковим що економічним шляхом, а тут цілі китайці. Буде "ми з Тайванем скільки потрібно" і все. Не здатні "сили добра" на гарячу війну, я навіть вже починаю думати що вони не тільки морально, а і реально технічно та ресурсно не здатні.

Ось Китай виставить 50-мільйонну армію(3,5% населення) і що зроблять США? Нічого. Не хватить у США ракет і літаків щоб завалити стільки людей. Ось і все.

До сльоз (пости обох авторів) :lol:
Все ходите виглядати чи не з'явився шостий флот на обрії?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:48

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але для розвитку, з розвитком зростає роль організаторів, регуляторів...
Що прослухав парочку разів аргентинця і вирішив трошки пластинку підправити...
Тільки в Аргентинця основний посил такий самий як і в мене..
Спочатку ПІДПРИЄМЦІ знаходять щось нове , автоматично розширюючи ринок
Потім можновладці, з запізненням , перевіривши чи все їх влаштовує - роблять зміни в Законодавстів...
Шукають правильне рішення і надходять обидві сторони.
І регулятори, і підприємці.
І те, що регулятори можуть відштовхуватися ще й від реалізацій підприємцями, це кеп-очевидність.
Це я тобі тицяв на зустрічі влади з підприємцями.

Нічого нового Мілей не сказав.
По суті образно він вирішив схитродупити, як Фіцо...
За рахунок інших.
Він привлече на свій ринок капітал, давши свободи...

Ну а чо? Коли впали на дно, то це рішення. Нормальне. За рахунок забиття на найслабіших (в 21 столітті!!!) вигрести.

Але це не рішення для тих, хто не впав на дно....
Хто не збирається рости за рахунок забиття на найслабіших.
Які не можуть відмовитися, як Аргентина. Від яких піде капітал до Мілея.

Нічого нового Мілей не вигадав.
Соціал-дарвінізм.
От тільки за віконцем 21 ст.
Я ж тобі казав - можеш якщо захочеш...
Навіть мислиш в правильному напрямку...
От тільки одне виключення
2022 рік
Країна________кількість населення _____ВВП_______ВВП на душу
Аргентина________46,3 млн _________631 млрд_______13600
Україна__________43 млн____________200 млрд_______4534

Виходить для Аргентини , в якої в 3,5 рази більше ВВП мої і Мілея ідеї- добрі
А для України - ні...

Ти ж памятаєш
Нафантазувати можна все що хочеш...от тільки діяти треба виходячи з реалій.
Тому ти -книжковий фантазер, який навіть Аргентину вважає такою яка впала на дно...
А я реаліст-практик, який знає , що ми в чотири рази впали глибше...а тому твої фантазії описані для країн які вище Аргентини в розвитку в рази - точно не підійдуть для України , яка в рази нижке( мається на увазі економічний розвиток)
Тому запамятай, коли ще раз захочеш повикаблучуватись
а - в Україні МАЛО власного капіталу...його ДИКО недостатньо, ба більше не достатньо НОСІЇВ навіть такого маленького капіталу , а без носіїв МАЛЕНЬКОГО - не знайти тих хто зможе КЕРУВАТИ великим
б - іноземний капітал -не панацея, він приходить...генерує прибутки, і прибутки ВИВОДИТЬ ( а деколи навіть з тілом капіталу- знайди приклад ДЕУ на Польському ринку, буде цікаво)
І останнє
Всі країни ПОВИННІ пройти всі щабелі розвитку
Ми сьогодні на найнижчому капіталістичному...Так можемо проходити наступні за роки а не десятки років як наші попередники...але пройти мусимо
Тому
Для того , щоб зявилась маса капіталістично настроєних - мають пройти соціал-дарвініський відбір.
Будь які штучні призначення хана-імператором, не перетворять мусульманську країну на християнську
Точно так само
якщо чиновник прийшов керувати підприємством - він його ЗАГРОБИТЬ....
Тобто повинен пройти цикл
передачі від Держави-чиновнику( приватизація
Передача від чиновника до ефективного керівника-перерозподіл , як правило підприємство при цьому є банкротом
Накопичення первинного капіталу- толку що ти отримав розвалене і збанкрутіле підприємство________________ ми десь тут зараз
Після накопичення первинного -вкладення первинного в технології і доступ до іноземних ринків - на це ще років 20-30 треба
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 27 тра, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:49

  d44 написав:Все ходите виглядати чи не з'явився шостий флот на обрії?


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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:За ним все следят. Он людям должен кучу денег за свои советы
А вы живёте не своими мозгами, а только советами?. Тогда лучше не накапливайте, а живите и тратьте грн. от з.платы до з.платы. А то и ваши лимоны грн. превратятся в тыкву. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:За ним все следят. Он людям должен кучу денег за свои советы
А вы живёте не своими мозгами, а только советами?. Тогда лучше не накапливайте, а живите и тратьте грн. от з.платы до з.платы. А то и ваши лимоны грн. превратятся в тыкву. :wink:
Я живу вашими мозгами. Чувствую, что фигня полная. Зачем вам такие мозги?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:58

  Investor_K написав:Я живу вашими мозгами. Чувствую, что фигня полная. Зачем вам такие мозги?
просто вы не умеете их готовить
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59

  Игорь Алексеевич написав:Резерв+ им по барабану. Я писал здесь, но модератор убрал мой пост, что могут прийти и на этот сайт и из кабинетов вывести всех мужчин призывного возраста. Такое впечатление, что Берия ожил... :shock:

А що в цьому поганого? :D
Тут дехто навіть кілька лишніх років на волі.
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