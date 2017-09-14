Додано: Пон 27 тра, 2024 19:48

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Але для розвитку, з розвитком зростає роль організаторів, регуляторів... Але для розвитку, з розвитком зростає роль організаторів, регуляторів... Що прослухав парочку разів аргентинця і вирішив трошки пластинку підправити...

Тільки в Аргентинця основний посил такий самий як і в мене..

Спочатку ПІДПРИЄМЦІ знаходять щось нове , автоматично розширюючи ринок

Потім можновладці, з запізненням , перевіривши чи все їх влаштовує - роблять зміни в Законодавстів... Що прослухав парочку разів аргентинця і вирішив трошки пластинку підправити...Тільки в Аргентинця основний посил такий самий як і в мене..Спочатку ПІДПРИЄМЦІ знаходять щось нове , автоматично розширюючи ринокПотім можновладці, з запізненням , перевіривши чи все їх влаштовує - роблять зміни в Законодавстів... Шукають правильне рішення і надходять обидві сторони.

І регулятори, і підприємці.

І те, що регулятори можуть відштовхуватися ще й від реалізацій підприємцями, це кеп-очевидність.

Це я тобі тицяв на зустрічі влади з підприємцями.



Нічого нового Мілей не сказав.

По суті образно він вирішив схитродупити, як Фіцо...

За рахунок інших.

Він привлече на свій ринок капітал, давши свободи...



Ну а чо? Коли впали на дно, то це рішення. Нормальне. За рахунок забиття на найслабіших (в 21 столітті!!!) вигрести.



Але це не рішення для тих, хто не впав на дно ....

Хто не збирається рости за рахунок забиття на найслабіших.

Які не можуть відмовитися, як Аргентина. Від яких піде капітал до Мілея.



Нічого нового Мілей не вигадав.

Соціал-дарвінізм.

От тільки за віконцем 21 ст. Шукають правильне рішення і надходять обидві сторони.І регулятори, і підприємці.І те, що регулятори можуть відштовхуватися ще й від реалізацій підприємцями, це кеп-очевидність.Це я тобі тицяв на зустрічі влади з підприємцями.Нічого нового Мілей не сказав.По суті образно він вирішив схитродупити, як Фіцо...За рахунок інших.Він привлече на свій ринок капітал, давши свободи...Ну а чо? Коли впали на дно, то це рішення. Нормальне. За рахунок забиття на найслабіших (в 21 столітті!!!) вигрести.Хто не збирається рости за рахунок забиття на найслабіших.Які не можуть відмовитися, як Аргентина. Від яких піде капітал до Мілея.Нічого нового Мілей не вигадав.Соціал-дарвінізм.От тільки за віконцем 21 ст.

Я ж тобі казав - можеш якщо захочеш...Навіть мислиш в правильному напрямку...От тільки одне виключення2022 рікКраїна________кількість населення _____ВВП_______ВВП на душуАргентина________46,3 млн _________631 млрд_______13600Україна__________43 млн____________200 млрд_______4534Виходить для Аргентини , в якої в 3,5 рази більше ВВП мої і Мілея ідеї- добріА для України - ні...Ти ж памятаєшНафантазувати можна все що хочеш...от тільки діяти треба виходячи з реалій.Тому ти -книжковий фантазер, який навіть Аргентину вважає такою яка впала на дно...А я реаліст-практик, який знає , що ми в чотири рази впали глибше...а тому твої фантазії описані для країн які вище Аргентини в розвитку в рази - точно не підійдуть для України , яка в рази нижке( мається на увазі економічний розвиток)Тому запамятай, коли ще раз захочеш повикаблучуватисьа - в Україні МАЛО власного капіталу...його ДИКО недостатньо, ба більше не достатньо НОСІЇВ навіть такого маленького капіталу , а без носіїв МАЛЕНЬКОГО - не знайти тих хто зможе КЕРУВАТИ великимб - іноземний капітал -не панацея, він приходить...генерує прибутки, і прибутки ВИВОДИТЬ ( а деколи навіть з тілом капіталу- знайди приклад ДЕУ на Польському ринку, буде цікаво)І останнєВсі країни ПОВИННІ пройти всі щабелі розвиткуМи сьогодні на найнижчому капіталістичному...Так можемо проходити наступні за роки а не десятки років як наші попередники...але пройти мусимоТомуДля того , щоб зявилась маса капіталістично настроєних - мають пройти соціал-дарвініський відбір.Будь які штучні призначення хана-імператором, не перетворять мусульманську країну на християнськуТочно так самоякщо чиновник прийшов керувати підприємством - він його ЗАГРОБИТЬ....Тобто повинен пройти циклпередачі від Держави-чиновнику( приватизаціяПередача від чиновника до ефективного керівника-перерозподіл , як правило підприємство при цьому є банкротомНакопичення первинного капіталу- толку що ти отримав розвалене і збанкрутіле підприємство________________Після накопичення первинного -вкладення первинного в технології і доступ до іноземних ринків - на це ще років 20-30 треба