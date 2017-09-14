Будівельник
Тобі не смішно?
Такий показник, як впала на дно, є суто суб'єктивним.
Це аргентинці зі своїм отаким ВВП на душу почали вважати, що капець -- треба назад до печерного капіталізму.
Українці зі своїм офіційно в три рази меншим показником поки не вважають так. Тим паче коли з 2014 йде війна.
Ти не виділив другу складову -- *Хто не збирається рости за рахунок забиття на найслабіших.*.
Тобі вже багато разів вказував -- не будуй на частках картини. Це і є єралашик.
В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.
Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.