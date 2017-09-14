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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8380838183828383>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:01

Будівельник
Тобі не смішно?
Такий показник, як впала на дно, є суто суб'єктивним.
Це аргентинці зі своїм отаким ВВП на душу почали вважати, що капець -- треба назад до печерного капіталізму.
Українці зі своїм офіційно в три рази меншим показником поки не вважають так. Тим паче коли з 2014 йде війна.

Ти не виділив другу складову -- *Хто не збирається рости за рахунок забиття на найслабіших.*.
Тобі вже багато разів вказував -- не будуй на частках картини. Це і є єралашик.
В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.

Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:03

  unicdima написав:
  Игорь Алексеевич написав:Резерв+ им по барабану. Я писал здесь, но модератор убрал мой пост, что могут прийти и на этот сайт и из кабинетов вывести всех мужчин призывного возраста. Такое впечатление, что Берия ожил... :shock:

А що в цьому поганого? :D
Тут дехто навіть кілька лишніх років на волі.

У раши теперь Берия из их фильмов не плохой был человек. Возможно его и Сталина скоро опять прославлять будут.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:05

  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:
  Игорь Алексеевич написав:Резерв+ им по барабану. Я писал здесь, но модератор убрал мой пост, что могут прийти и на этот сайт и из кабинетов вывести всех мужчин призывного возраста. Такое впечатление, что Берия ожил... :shock:

А що в цьому поганого? :D
Тут дехто навіть кілька лишніх років на волі.

У раши теперь Берия из их фильмов не плохой был человек. Возможно его и Сталина скоро опять прославлять будут.

А в чому зв'язок між місцевими ухилянтами та Берією? :D
ти бухий?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:А в чому зв'язок між місцевими ухилянтами та Берією?
ти бухий?
Пойди проспись после соточки. Если есть система Резерв+ и чел. прошёл там регистрацию, то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат? Типа система Резерв + не для ТЦК.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:11

Початок?

Сирський: Французькі інструктори почнуть працювати безпосередньо в Україні.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7186854/

А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
А кто мешает сейчас Власти приглашать в Украину на войну людей с др. государств?. Платите им деньги и начнут приезжать сюда добровольцы. Мы при этом сохраним своих мужиков для будущего поколения.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:17

  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:А в чому зв'язок між місцевими ухилянтами та Берією?
ти бухий?
Пойди проспись после соточки. Если есть система Резерв+ и чел. прошёл там регистрацию, то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат? Типа система Резерв + не для ТЦК.

Ясно все з тобою. В дурку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ясно все з тобою. В дурку.
Ты уже там, как оно в палате №7))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:24

За крок до ...©

Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))

Василь-Рівне
Так, РЕБ в нас є, але ...

А ще такий сон бачив, що...
Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти) :mrgreen: 🤦

Але не зважай - це все маячня))
От тільки постійно згадую пісню Слєпакова... ;)

===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.

Одним словом - далі буде!

===
Побратим, що в сзч - не дається чути :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:26

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
А кто мешает сейчас Власти приглашать в Украину на войну людей с др. государств?. Платите им деньги и начнут приезжать сюда добровольцы. Мы при этом сохраним своих мужиков для будущего поколения.

Справа в тому, що пріглашонні)) іноземці давно є.
Тепер справа за діючими всл інших країн. Ще й офіційно. Це інший рівень.

Питання, що на це зроблять орки?
Якщо нічого, то про яку ескалацію нам вже 2+ роки співали партнери?
Невдобно вийде.
detroytred
 
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