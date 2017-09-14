RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8380838183828383
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:34


Ну, які у нас перспективи?
Schmit
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:36

  Успіх написав:===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.
===

Коли Зеленський, по бєспрєдєлу, розігнав Верховну Раду і завів туди насильників, "анал-табу", "некачественных детей" - ти аплодував.
Зробили всіх разом

Коли Зеленський, призначив, всупереч закону про люстрацію тих, кого не можна призначати - ти аплодував.
Зробили всіх разом

Коли Зеленський казав, "прокурор мой человек на 100%" - ти аплодував
Зробили всіх разом

А зараз ти дивуєшься, що панує беззаконня

А от я не дивуюсь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9747
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:...то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат?
Ну если проверяли по реестру Оберіг и там увидели неактуальные данные по сравнению с бумажной их версией.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5995
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.

Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
Записую геніальну аналітику
1 В Аргентині при 13600 доларів ВВП на душу - грошей не вистарчає і вони сплять і мріють як їм ще підкинуть , при цьому хочуть назад в печерний капіталізм...
хто там має підкидати і чому РОЗВИНУТІ повинні розкидатись своїми грошима для печерних капіталістів... тема не розкрита
2 В Україні , при 4300 ВВП на душу - капіталів що гуталіну, запускай куди хочеш, просто запускати нікуди(попиту нема?), і при цьому Українці мріють про хороших можновладців, які не будуть дивитись на печерних аргентинців і відразу приведуть Україну до манни небесної....

Ще щось потрібно єралашити? Чи сам зрозумієш свій рівень фантазій?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:43

  Успіх написав:Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))

Василь-Рівне
Так, РЕБ в нас є, але ...

А ще такий сон бачив, що...
Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти) :mrgreen: 🤦

Але не зважай - це все маячня))
От тільки постійно згадую пісню Слєпакова... ;)

===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.

Одним словом - далі буде!

===
Побратим, що в сзч - не дається чути :mrgreen:

Я сам в шоці, в ухилянтів істерика :D
Думаю навряд чи щось вийде в побратима, потяг поїхав. Витратить гроші на адвоката та втратить кілька місяців на суд. Краще хай шукає іншу можливість.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:43

  Howl написав:
  Игорь Алексеевич написав:...то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат?
Ну если проверяли по реестру Оберіг и там увидели неактуальные данные по сравнению с бумажной их версией.
И от руки выписали, написали на чистом бланке с печатью Ф,И,О.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Справа в тому, що пріглашонні)) іноземці давно є.
Больше платить в мес. и в ТЦК очередь будет. Но отменить им 15 млн. при гибели. Как раз хватит денег на хороших вояк, которым нужны деньги.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.

Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
Записую геніальну аналітику
1 В Аргентині при 13600 доларів ВВП на душу - грошей не вистарчає і вони сплять і мріють як їм ще підкинуть , при цьому хочуть назад в печерний капіталізм...
хто там має підкидати і чому РОЗВИНУТІ повинні розкидатись своїми грошима для печерних капіталістів... тема не розкрита
2 В Україні , при 4300 ВВП на душу - капіталів що гуталіну, запускай куди хочеш, просто запускати нікуди(попиту нема?), і при цьому Українці мріють про хороших можновладців, які не будуть дивитись на печерних аргентинців і відразу приведуть Україну до манни небесної....

Ще щось потрібно єралашити? Чи сам зрозумієш свій рівень фантазій?

Угу.
Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся.
Предмет -- умови для росту.
І бажання регуляторів створити ці умови.
І ключове -- за рахунок чого-кого створити ці умови.
В цивілізованих ринках вже давно не ростуть за рахунок повернення в печерний капіталізм. Отієї повної свободи капіталу.
Бо це вплине на найслабіших.

Ти в суть вуникай. А не намагайся спотворити думку.
detroytred
 
Повідомлень: 28724
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8380838183828383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645, dr_bastm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 656330
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12067)
27.05.2024 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.