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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:34
Ну, які у нас перспективи?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:36
Успіх написав:
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Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.
===
Коли Зеленський, по бєспрєдєлу, розігнав Верховну Раду і завів туди насильників, "анал-табу", "некачественных детей" - ти аплодував.
Зробили всіх разом
Коли Зеленський, призначив, всупереч закону про люстрацію тих, кого не можна призначати - ти аплодував.
Зробили всіх разом
Коли Зеленський казав, "прокурор мой человек на 100%" - ти аплодував
Зробили всіх разом
А зараз ти дивуєшься, що панує беззаконняА от я не дивуюсь
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:38
Игорь Алексеевич написав:
...то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат?
Ну если проверяли по реестру Оберіг и там увидели неактуальные данные по сравнению с бумажной их версией.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:40
detroytred написав:
В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.
Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
Записую геніальну аналітику
1 В Аргентині при 13600 доларів ВВП на душу - грошей не вистарчає і вони сплять і мріють як їм ще підкинуть , при цьому хочуть назад в печерний капіталізм...хто там має підкидати і чому РОЗВИНУТІ повинні розкидатись своїми грошима для печерних капіталістів... тема не розкрита
2 В Україні , при 4300 ВВП на душу - капіталів що гуталіну, запускай куди хочеш, просто запускати нікуди(попиту нема?
), і при цьому Українці мріють про хороших можновладців, які не будуть дивитись на печерних аргентинців і відразу приведуть Україну до манни небесної....
Ще щось потрібно єралашити? Чи сам зрозумієш свій рівень фантазій?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:43
Успіх написав:
Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))Василь-Рівне
Так, РЕБ в нас є, але ...
А ще такий сон бачив, що...
Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти)
🤦
Але не зважай - це все маячня))
От тільки постійно згадую пісню Слєпакова...
===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.
Одним словом - далі буде!
===
Побратим, що в сзч - не дається чути
Я сам в шоці, в ухилянтів істерика
Думаю навряд чи щось вийде в побратима, потяг поїхав. Витратить гроші на адвоката та втратить кілька місяців на суд. Краще хай шукає іншу можливість.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:43
Howl написав: Игорь Алексеевич написав:
...то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат?
Ну если проверяли по реестру Оберіг и там увидели неактуальные данные по сравнению с бумажной их версией.
И от руки выписали, написали на чистом бланке с печатью Ф,И,О.))
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:46
detroytred написав:
Справа в тому, що пріглашонні)) іноземці давно є.
Больше платить в мес. и в ТЦК очередь будет. Но отменить им 15 млн. при гибели. Как раз хватит денег на хороших вояк, которым нужны деньги.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:47
budivelnik написав: detroytred написав:
В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.
Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
Записую геніальну аналітику
1 В Аргентині при 13600 доларів ВВП на душу - грошей не вистарчає і вони сплять і мріють як їм ще підкинуть , при цьому хочуть назад в печерний капіталізм...хто там має підкидати і чому РОЗВИНУТІ повинні розкидатись своїми грошима для печерних капіталістів... тема не розкрита
2 В Україні , при 4300 ВВП на душу - капіталів що гуталіну, запускай куди хочеш, просто запускати нікуди(попиту нема?
), і при цьому Українці мріють про хороших можновладців, які не будуть дивитись на печерних аргентинців і відразу приведуть Україну до манни небесної....
Ще щось потрібно єралашити? Чи сам зрозумієш свій рівень фантазій?
Угу.
Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся.
Предмет -- умови для росту.
І бажання регуляторів створити ці умови.
І ключове -- за рахунок чого-кого створити ці умови.
В цивілізованих ринках вже давно не ростуть за рахунок повернення в печерний капіталізм. Отієї повної свободи капіталу.
Бо це вплине на найслабіших.
Ти в суть вуникай. А не намагайся спотворити думку.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 20:49
Успіх написав:
Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))Василь-Рівне
Так, РЕБ в нас є, але ...
А ще такий сон бачив, що...
Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти)
🤦
Але не зважай - це все маячня))
От тільки постійно згадую пісню Слєпакова...
===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.
Одним словом - далі буде!
===
Побратим, що в сзч - не дається чути
документи на підпис могли і загубити
в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
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