Успіх написав:Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))
Василь-Рівне Так, РЕБ в нас є, але ...
А ще такий сон бачив, що... Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти) 🤦
Але не зважай - це все маячня)) От тільки постійно згадую пісню Слєпакова...
=== Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили! Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота. А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.
Одним словом - далі буде!
=== Побратим, що в сзч - не дається чути
Я сам в шоці, в ухилянтів істерика Думаю навряд чи щось вийде в побратима, потяг поїхав. Витратить гроші на адвоката та втратить кілька місяців на суд. Краще хай шукає іншу можливість.
detroytred написав:В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку. От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.
Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
Записую геніальну аналітику 1 В Аргентині при 13600 доларів ВВП на душу - грошей не вистарчає і вони сплять і мріють як їм ще підкинуть , при цьому хочуть назад в печерний капіталізм... хто там має підкидати і чому РОЗВИНУТІ повинні розкидатись своїми грошима для печерних капіталістів... тема не розкрита 2 В Україні , при 4300 ВВП на душу - капіталів що гуталіну, запускай куди хочеш, просто запускати нікуди(попиту нема?), і при цьому Українці мріють про хороших можновладців, які не будуть дивитись на печерних аргентинців і відразу приведуть Україну до манни небесної....
Ще щось потрібно єралашити? Чи сам зрозумієш свій рівень фантазій?
Угу. Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся. Предмет -- умови для росту. І бажання регуляторів створити ці умови. І ключове -- за рахунок чого-кого створити ці умови. В цивілізованих ринках вже давно не ростуть за рахунок повернення в печерний капіталізм. Отієї повної свободи капіталу. Бо це вплине на найслабіших.
Ти в суть вникай. А не намагайся спотворити думку. Рост капіталу вже давно не самоціль... Як в печерному. Наприклад, американці дивляться на зайнятість та інфляцію. А не мета рост капіталу.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 20:53, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))
Василь-Рівне Так, РЕБ в нас є, але ...
А ще такий сон бачив, що... Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти) 🤦
Але не зважай - це все маячня)) От тільки постійно згадую пісню Слєпакова...
=== Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили! Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота. А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.
Одним словом - далі буде!
=== Побратим, що в сзч - не дається чути
документи на підпис могли і загубити в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
Banderlog написав:документи на підпис могли і загубити в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
Banderlog написав:документи на підпис могли і загубити в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
вліплять догану
І що? Побратим Успіху все рівно вже не сприсне з ЗСУ ,,по догляду за котом-родичем,,
Україна, ймовірно, готується до обстрілів території рф далекобійними ракетами, — Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express
"Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території РФ далекобійними ракетами. Про це свідчать, удари Сил оборони по системах РЛС в Росії.
Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Також, цілком ймовірно, що наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО", - пояснив Рябих.
Експерт зауважив, що удари по території РФ будуть нарощуватись.