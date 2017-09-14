RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83818382838383848385>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:43

  Успіх написав:Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))

Василь-Рівне
Так, РЕБ в нас є, але ...

А ще такий сон бачив, що...
Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти) :mrgreen: 🤦

Але не зважай - це все маячня))
От тільки постійно згадую пісню Слєпакова... ;)

===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.

Одним словом - далі буде!

===
Побратим, що в сзч - не дається чути :mrgreen:

Я сам в шоці, в ухилянтів істерика :D
Думаю навряд чи щось вийде в побратима, потяг поїхав. Витратить гроші на адвоката та втратить кілька місяців на суд. Краще хай шукає іншу можливість.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2825
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:43

  Howl написав:
  Игорь Алексеевич написав:...то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат?
Ну если проверяли по реестру Оберіг и там увидели неактуальные данные по сравнению с бумажной их версией.
И от руки выписали, написали на чистом бланке с печатью Ф,И,О.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Справа в тому, що пріглашонні)) іноземці давно є.
Больше платить в мес. и в ТЦК очередь будет. Но отменить им 15 млн. при гибели. Как раз хватит денег на хороших вояк, которым нужны деньги.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В Україні достатньо капіталу. Власного капіталу. Для обороту в ринку.
От тільки обертати ні в чому. Нема на чому рости. Нема ні умов, ні відповідних інструментів.

Коротше: зав'язуй цей черговий лікбез для неграмотних.
Записую геніальну аналітику
1 В Аргентині при 13600 доларів ВВП на душу - грошей не вистарчає і вони сплять і мріють як їм ще підкинуть , при цьому хочуть назад в печерний капіталізм...
хто там має підкидати і чому РОЗВИНУТІ повинні розкидатись своїми грошима для печерних капіталістів... тема не розкрита
2 В Україні , при 4300 ВВП на душу - капіталів що гуталіну, запускай куди хочеш, просто запускати нікуди(попиту нема?), і при цьому Українці мріють про хороших можновладців, які не будуть дивитись на печерних аргентинців і відразу приведуть Україну до манни небесної....

Ще щось потрібно єралашити? Чи сам зрозумієш свій рівень фантазій?

Угу.
Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся.
Предмет -- умови для росту.
І бажання регуляторів створити ці умови.
І ключове -- за рахунок чого-кого створити ці умови.
В цивілізованих ринках вже давно не ростуть за рахунок повернення в печерний капіталізм. Отієї повної свободи капіталу.
Бо це вплине на найслабіших.

Ти в суть вникай. А не намагайся спотворити думку.
Рост капіталу вже давно не самоціль... Як в печерному.
Наприклад, американці дивляться на зайнятість та інфляцію. А не мета рост капіталу.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 тра, 2024 20:53, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 28725
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:49

  Успіх написав:Що ви тут знову понастрочували, що я не встигаю все прочитати?)))

Василь-Рівне
Так, РЕБ в нас є, але ...

А ще такий сон бачив, що...
Так само в нас і "своє ппо" є(до якого часто записували і брали на вогневу Успіха, на кулемет. А Успіх тільки по ютубі подивився, як заряджати/стріляти) :mrgreen: 🤦

Але не зважай - це все маячня))
От тільки постійно згадую пісню Слєпакова... ;)

===
Побратима, який подав документи на звільнення по догляду за котом)) - відфутболили!
Побратим дуже злий, але пробує через адвоката "знайти справедливість", бо він документи подав на підпис за 1,5міс ДО того закону, по якому вже неможна доглядати кота, якщо є ще хтось у того кота.
А на розгляд/підпис наче, мало 30днів начальство.

Одним словом - далі буде!

===
Побратим, що в сзч - не дається чути :mrgreen:
документи на підпис могли і загубити :lol: в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:53

Іран уперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні - BILD

https://www.ostro.org/news/iran-upershe ... ld-i475311

Опять на Харьков полетят :(
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:53

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
А кто мешает сейчас Власти приглашать в Украину на войну людей с др. государств?. Платите им деньги и начнут приезжать сюда добровольцы. Мы при этом сохраним своих мужиков для будущего поколения.

Можна додати,що цю фразу дивилися сьогодні на ютубі,щоб автор знав хто його тут цитує
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:53

  Banderlog написав:документи на підпис могли і загубити :lol: в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись

вліплять догану :D
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2825
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:00

  unicdima написав:
  Banderlog написав:документи на підпис могли і загубити :lol: в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись

вліплять догану :D

І що? Побратим Успіху все рівно вже не сприсне з ЗСУ ,,по догляду за котом-родичем,, :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:01

Україна, ймовірно, готується до обстрілів території рф далекобійними ракетами, — Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express

"Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території РФ далекобійними ракетами. Про це свідчать, удари Сил оборони по системах РЛС в Росії.

Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Також, цілком ймовірно, що наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО", - пояснив Рябих.

Експерт зауважив, що удари по території РФ будуть нарощуватись.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23480
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 83818382838383848385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201642
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 656425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12068)
27.05.2024 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.