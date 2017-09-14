detroytred написав:Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся.
Час коли мільйонер звернеться до пенсіонера воєнпенса за економічною порадою-напевно буде останньою секундою існування Держави.... 1 В цивізілованих країнах вже давно ростуть в середньому не вище 1,5-3% в рік. 2 В розвиваючихся країнах середній ріст -5-7% в рік 3 Чим менше регуляторних заборон-тим швидше росте капітал.
Тому для тебе Замість того , щоб зрозуміти що ти ніфіга не розумієш- ти просто додаєш епітетів.. Коли тобі кажуть що 13600 краще ніж 4500...ти здурі додаючи епітет печерний капіталізм- з виглядом розумного думаєш що розрулив питання... А питань я тобі можу підкинути море. Тому дай відповідь 1 Чи багато українців згодні отримати кредит в 1 млн грн на 3 роки під 7% річних (нагадаю зараз річна інфляція в 20% а то й вище) 2 Після того як ти даш відповідь - що багато.. Я задам наступне питання А чому МЕНІ дають а я не беру( це при тому що Держава бере на себе перед Банком який пропонує гарантії на 50% кредиту у випадку якщо я не погашу), а інші хочуть взяти а їм не пропонують?
І от саме це сакральне знання приведе тебе до того що а -банки хочуть дати б - люди хочуть взяти в - банки дають тільки 1% від бажаючих взяти. А чому? Може тому що ДУЖЕ мала кількість людей має необхідну кваліфікацію по керуванню капіталом. А раз мала кількість - то може саме це є головною перешкодою росту. А мала кількість тому- що тільки найсильніші( Дарвінізм) можуть вирости при несприятливій атмосфері для росту. І чим більше цих найсильніших буде ставати в загальній кількості-тим швидше в майбутньому будуть мінятись умови для рости таких найсильніших..і цей ріст буде продовжуватись до моменту коли кількість тих в кого буде достатньо капіталу щоб не працювати з сьогоднішніх 5-10%(Україна) досягне 30-40% ( як в Швеції)
Тому верхом примітивізму є порівняння різних по якості розвитку Держав Для держави в якої мало власного капіталу - головне розвиток тих хто збільшить цей національний капітал Для держави яко друкує долари - головне знайти тих , хто дасть на надрукований капітал-реальний прибуток.
unicdima написав:Я сам в шоці, в ухилянтів істерика Думаю навряд чи щось вийде в побратима, потяг поїхав. Витратить гроші на адвоката та втратить кілька місяців на суд. Краще хай шукає іншу можливість.
Banderlog написав:документи на підпис могли і загубити в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
Там було так: Мали підписати декілька "начальників" ... А один був у відпустці. А його зам/ВО каже, що він то не підписує... приїде той з відпустки - нехай він і підписує. А коли той приїхав з відпустки, то вже поступила команда до 18го травня ніякі документи по догляду не підписувати...
Тут два моменти: 1. Якщо по закону справді 30днів на розгляд, то може і доб'ється побратим звільнення. Але!>>> 2. По новому закону, його можуть знову мобілізувати
Тобто, напевно, ця гра вже "#нестоітсвєчЬ" і треба розпочинати нову...
А нова гра - це нові кошти і новий(а тепер ще й довготривалий) час!
І все ж таки я ставлю 60% що він піде в сзч.
п.с. Ну і ще сон був про Марс, що і там ходять в сзч)) Наче, в одній космічній бригаді з 5-6тис марсіан, яка вже наче на 60% лише "наповнена"... пішло три сотні...
Будівельник Так я тобі вже роки на це вказую: за отаких несприятливих для росту капіталу умов лише тільки самі найкращі підприємці можуть нарощувати його. Тому створюють сприятливі умови в ринку, щоб навіть слабаки могли, а отакі, як ти, ставали не 14 млн., а сотнігривневими мільйонерами. Ще сильніше росли.
А ти хочеш, щоб зайці стали їжаками. А ти отак і далі пахав, як віл, але зростав, як черепаха. На цьому все. Це нікому не цікаво... Та недоречно тут.
Успіх написав:Мали підписати декілька "начальників" ... А один був у відпустці. А його зам/ВО каже, що він то не підписує... приїде той з відпустки - нехай він і підписує. А коли той приїхав з відпустки, то вже поступила команда до 18го травня ніякі документи по догляду не підписувати...
Тут два моменти: 1. Якщо по закону справді 30днів на розгляд, то може і доб'ється побратим звільнення. Але!>>> 2. По новому закону, його можуть знову мобілізувати
Тобто, напевно, ця гра вже "#нестоітсвєчЬ" і треба розпочинати нову...
А нова гра - це нові кошти і новий(а тепер ще й довготривалий) час!
detroytred написав:Будівельник Так я тобі вже роки на це вказую: за отаких несприятливих для росту капіталу умов лише тільки самі найкращі підприємці можуть нарощувати його. Тому створюють сприятливі умови в ринку, щоб навіть слабаки могли, а отакі, як ти, ставали не 14 млн., а сотнігривневими мільйонерами. Ще сильніше росли.
А ти хочеш, щоб зайці стали їжаками. А ти отак і далі пахав, як віл, але зростав, як черепаха. На цьому все. Це нікому не цікаво... Та недоречно тут.
1 На економічному форумі доречні будь-які економічні питання 2 Наявність підприємців певним чином корелюється з наявністю ДОБРОВОЛЬЦІВ. Чим більше в країні підприємців - тим більше буде тих хто стане на захист СВОГО. Тому дебати про те що заважає збільшенню кількості підприємців- це частинка дебатів чому мало добровольців. 3 Зверніть увагу Я кажу що чим менше регуляторики - тим швидше буде рости кількість підприємців Інші форумчани пишуть дещо інші речі..але наскрізно Чим більше силового примусу-тим менша ймовірність що армія буде якісною.
Як бачите, дивним чином слова мої перетинаються з словами ухилянтів. Просто в мене з ухилянтами є одне, але дуже специфічне розходження Я вважаю що всі наші проблеми - це наша вина В ухилянтів - всі проблеми - це чиясь вина.
А так як Ви пропагандуєте теорію хорошого можновладця...то це ( з моєї точки зору) приводить Вас в табір ухилянтів.