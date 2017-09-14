Додано: Пон 27 тра, 2024 21:03

detroytred написав: Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся. Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся.

Час коли мільйонер звернеться до пенсіонера воєнпенса за економічною порадою-напевно буде останньою секундою існування Держави....1 В цивізілованих країнах вже давно ростуть в середньому не вище 1,5-3% в рік.2 В розвиваючихся країнах середній ріст -5-7% в рік3 Чим менше регуляторних заборон-тим швидше росте капітал.Тому для тебеЗамість того , щоб зрозуміти що ти ніфіга не розумієш- ти просто додаєш епітетів..Коли тобі кажуть що 13600 краще ніж 4500...ти здурі додаючи епітет печерний капіталізм- з виглядом розумного думаєш що розрулив питання...А питань я тобі можу підкинути море.Тому дай відповідь1 Чи багато українців згодні отримати кредит в 1 млн грн на 3 роки під 7% річних (нагадаю зараз річна інфляція в 20% а то й вище)2 Після того як ти даш відповідь - що багато..Я задам наступне питанняА чому МЕНІ дають а я не беру( це при тому що Держава бере на себе перед Банком який пропонує гарантії на 50% кредиту у випадку якщо я не погашу), а інші хочуть взяти а їм не пропонують?І от саме це сакральне знання приведе тебе до того щоа -банки хочуть датиб - люди хочуть взятив - банки дають тільки 1% від бажаючих взяти.А чому?Може тому що ДУЖЕ мала кількість людей має необхідну кваліфікацію по керуванню капіталом.А раз мала кількість - то може саме це є головною перешкодою росту.А мала кількість тому- що тільки найсильніші( Дарвінізм) можуть вирости при несприятливій атмосфері для росту.І чим більше цих найсильніших буде ставати в загальній кількості-тим швидше в майбутньому будуть мінятись умови для рости таких найсильніших..і цей ріст буде продовжуватись до моменту коли кількість тих в кого буде достатньо капіталу щоб не працювати з сьогоднішніх 5-10%(Україна) досягне 30-40% ( як в Швеції)Тому верхом примітивізму є порівняння різних по якості розвитку ДержавДля держави в якої мало власного капіталу - головне розвиток тих хто збільшить цей національний капіталДля держави яко друкує долари - головне знайти тих , хто дасть на надрукований капітал-реальний прибуток.