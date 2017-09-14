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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8382838383848385>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:03

  detroytred написав:Коли зрозумієш, що для капіталу важливо не розмір, а куди йому рости (наявність умов, інструментів для росту), то звертайся.
Час коли мільйонер звернеться до пенсіонера воєнпенса за економічною порадою-напевно буде останньою секундою існування Держави....
1 В цивізілованих країнах вже давно ростуть в середньому не вище 1,5-3% в рік.
2 В розвиваючихся країнах середній ріст -5-7% в рік
3 Чим менше регуляторних заборон-тим швидше росте капітал.

Тому для тебе
Замість того , щоб зрозуміти що ти ніфіга не розумієш- ти просто додаєш епітетів..
Коли тобі кажуть що 13600 краще ніж 4500...ти здурі додаючи епітет печерний капіталізм- з виглядом розумного думаєш що розрулив питання...
А питань я тобі можу підкинути море.
Тому дай відповідь
1 Чи багато українців згодні отримати кредит в 1 млн грн на 3 роки під 7% річних (нагадаю зараз річна інфляція в 20% а то й вище)
2 Після того як ти даш відповідь - що багато..
Я задам наступне питання
А чому МЕНІ дають а я не беру( це при тому що Держава бере на себе перед Банком який пропонує гарантії на 50% кредиту у випадку якщо я не погашу), а інші хочуть взяти а їм не пропонують?

І от саме це сакральне знання приведе тебе до того що
а -банки хочуть дати
б - люди хочуть взяти
в - банки дають тільки 1% від бажаючих взяти.
А чому?
Може тому що ДУЖЕ мала кількість людей має необхідну кваліфікацію по керуванню капіталом.
А раз мала кількість - то може саме це є головною перешкодою росту.
А мала кількість тому- що тільки найсильніші( Дарвінізм) можуть вирости при несприятливій атмосфері для росту.
І чим більше цих найсильніших буде ставати в загальній кількості-тим швидше в майбутньому будуть мінятись умови для рости таких найсильніших..і цей ріст буде продовжуватись до моменту коли кількість тих в кого буде достатньо капіталу щоб не працювати з сьогоднішніх 5-10%(Україна) досягне 30-40% ( як в Швеції)

Тому верхом примітивізму є порівняння різних по якості розвитку Держав
Для держави в якої мало власного капіталу - головне розвиток тих хто збільшить цей національний капітал
Для держави яко друкує долари - головне знайти тих , хто дасть на надрукований капітал-реальний прибуток.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:13

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
А кто мешает сейчас Власти приглашать в Украину на войну людей с др. государств?. Платите им деньги и начнут приезжать сюда добровольцы. Мы при этом сохраним своих мужиков для будущего поколения.

Беглые бойцы афганской армии (подготовленные американцами) в 2022 году просились в Украину и готовы были воевать на общих основаниях за гражданство.
Генералиссимус Zе отверг вариант.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:26

Не так просто скинути кайдани! ;)

  unicdima написав:Я сам в шоці, в ухилянтів істерика
Думаю навряд чи щось вийде в побратима, потяг поїхав. Витратить гроші на адвоката та втратить кілька місяців на суд. Краще хай шукає іншу можливість.
  Banderlog написав:документи на підпис могли і загубити в канцелярій завал тих документів і роботи... Но думаю побратим таки добється справедливості ту развратну дівицю діловода таки накажуть. Справедливість є. За неї треба боротись
Там було так:
Мали підписати декілька "начальників" ...
А один був у відпустці. А його зам/ВО каже, що він то не підписує... приїде той з відпустки - нехай він і підписує.
А коли той приїхав з відпустки, то вже поступила команда до 18го травня ніякі документи по догляду не підписувати...

Тут два моменти:
1. Якщо по закону справді 30днів на розгляд, то може і доб'ється побратим звільнення. Але!>>>
2. По новому закону, його можуть знову мобілізувати

Тобто, напевно, ця гра вже "#нестоітсвєчЬ" і треба розпочинати нову...

А нова гра - це нові кошти і новий(а тепер ще й довготривалий) час!

І все ж таки я ставлю 60% що він піде в сзч.

п.с.
Ну і ще сон був про Марс, що і там ходять в сзч))
Наче, в одній космічній бригаді з 5-6тис марсіан, яка вже наче на 60% лише "наповнена"... пішло три сотні...

Але ж добре, що це лише сон!))
В нас такого не може бути ніколи!!!))
Ніколи/нікогдА!)))
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:27

Будівельник
Так я тобі вже роки на це вказую: за отаких несприятливих для росту капіталу умов лише тільки самі найкращі підприємці можуть нарощувати його.
Тому створюють сприятливі умови в ринку, щоб навіть слабаки могли, а отакі, як ти, ставали не 14 млн., а сотнігривневими мільйонерами. Ще сильніше росли.

А ти хочеш, щоб зайці стали їжаками. А ти отак і далі пахав, як віл, але зростав, як черепаха.
На цьому все. Це нікому не цікаво... Та недоречно тут.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:33

  Успіх написав:Мали підписати декілька "начальників" ...
А один був у відпустці. А його зам/ВО каже, що він то не підписує... приїде той з відпустки - нехай він і підписує.
А коли той приїхав з відпустки, то вже поступила команда до 18го травня ніякі документи по догляду не підписувати...

Тут два моменти:
1. Якщо по закону справді 30днів на розгляд, то може і доб'ється побратим звільнення. Але!>>>
2. По новому закону, його можуть знову мобілізувати

Тобто, напевно, ця гра вже "#нестоітсвєчЬ" і треба розпочинати нову...

А нова гра - це нові кошти і новий(а тепер ще й довготривалий) час!

І все ж таки я ставлю 60% що він піде в сзч.

То це ти попав? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:37

  detroytred написав:Будівельник
Так я тобі вже роки на це вказую: за отаких несприятливих для росту капіталу умов лише тільки самі найкращі підприємці можуть нарощувати його.
Тому створюють сприятливі умови в ринку, щоб навіть слабаки могли, а отакі, як ти, ставали не 14 млн., а сотнігривневими мільйонерами. Ще сильніше росли.

А ти хочеш, щоб зайці стали їжаками. А ти отак і далі пахав, як віл, але зростав, як черепаха.
На цьому все. Це нікому не цікаво... Та недоречно тут.
1 На економічному форумі доречні будь-які економічні питання
2 Наявність підприємців певним чином корелюється з наявністю ДОБРОВОЛЬЦІВ.
Чим більше в країні підприємців - тим більше буде тих хто стане на захист СВОГО.
Тому дебати про те що заважає збільшенню кількості підприємців- це частинка дебатів чому мало добровольців.
3 Зверніть увагу
Я кажу що чим менше регуляторики - тим швидше буде рости кількість підприємців
Інші форумчани пишуть дещо інші речі..але наскрізно
Чим більше силового примусу-тим менша ймовірність що армія буде якісною.

Як бачите, дивним чином слова мої перетинаються з словами ухилянтів.
Просто в мене з ухилянтами є одне, але дуже специфічне розходження
Я вважаю що всі наші проблеми - це наша вина
В ухилянтів - всі проблеми - це чиясь вина.

А так як Ви пропагандуєте теорію хорошого можновладця...то це ( з моєї точки зору) приводить Вас в табір ухилянтів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:46

За крок до перевороту думок©

Не осилив я ще всі сторінки за сьогодні прочитати))

Але сподобалась дискусія Віталіана і Детройта.

Так от - то за що і для чого ми воюємо?

Бо мусимо?

Варіантів в нас все менше і менше?


п.с.
Якщо вже, навіть, Флер не вірить в кордони 91го - то це серйозно))

А що вона хотіла, щоб здобули кордони 91го, але без участі її чоловіка?
Ні-ні))
Як всі, то всі!©


п.с.2
А на рахунок допомоги "колективного..." - то я вже давно-давним казав: дали би по-максимуму - ми згуртувались/напряглись і вдарили на всю міць!
А ні - ну то нах стільки жертв без кінця і краю?

Що би що?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 21:49

Дембель переноситься на папіжжже))

  unicdima написав:То це ти попав?
Це побратим попав.

А я "попав" наразі лише на час/довготривалість :D

Але все буде добре!
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Українські засуджені будуть штурмовиками, пролепотів шойгу-малюська

Міністр юстиції рфіі зазначив, що це будуть штурмові підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання.

При цьому він допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:04

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
А кто мешает сейчас Власти приглашать в Украину на войну людей с др. государств?. Платите им деньги и начнут приезжать сюда добровольцы. Мы при этом сохраним своих мужиков для будущего поколения.

Беглые бойцы афганской армии (подготовленные американцами) в 2022 году просились в Украину и готовы были воевать на общих основаниях за гражданство.
Генералиссимус Zе отверг вариант.

Влада каже, що вмирати - привілегія виключно українських чоловіків
Але якщо помреш некрасіво, в тисі, то нехараховується
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 27 тра, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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