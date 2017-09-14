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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8382838383848385
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:04

  Успіх написав:
  unicdima написав:То це ти попав?
Це побратим попав.

!


«Как лечить гонорею? Мне не себе, друг спрашивает»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:10

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?


Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:17

  Bobua написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?


Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?

А які нормативи на проходження влк? Раз на рік, квартал, щотижня? А якщо не отримував повістку з 2022 року від тцк, мав сам вимагати її?
whois2010
 
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