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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8382838383848385
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:04

  Успіх написав:
  unicdima написав:То це ти попав?
Це побратим попав.

!


«Как лечить гонорею? Мне не себе, друг спрашивает»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:10

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?


Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:17

  Bobua написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.

ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?


Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?

А які нормативи на проходження влк? Раз на рік, квартал, щотижня? А якщо не отримував повістку з 2022 року від тцк, мав сам вимагати її?

Чому є сотні відео, як гестаповці під виглядом тцк пресують гречкосіїв і жодного, як гречкосїї пресують тцк? Але при цьому турбопатріоти при перегляді відео зі знущаннями тцк-ашників, весь час кажуть "ко-ко-ко, все не так однозначно, може гречкосій почав першим бити відгодованих патрульних, або образив цих бобрів словом"
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 27 тра, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:36

  budivelnik написав:
А так як Ви пропагандуєте теорію хорошого можновладця...то це ( з моєї точки зору) приводить Вас в табір ухилянтів.

Ну Ви артист. Ще той нквд-ного жанру.
По-перше, я не пропагадую.
По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці.
По-третє, зв'язати отак бачення ролі посадовців з ухилянтами -- ну це вже нквд-ний єралашик. Або анекдот.

Пропоную, сходити зі мною в контрозвідку та перевірити Ваше звинувачення. Якщо виявиться анекдотом, то тариф той же.
За віконцем не 37-й рік, отакі смішні опуси зв'язки зі стелі не проканають.
А от тих, хто ліпить звинувачення безпідставно, бо схотілося, відносяться до табору...
Зав'язуйте з цим вже. Це нижче плінтуса...

А краще сходіть в органи і подивіться чим вони оперують в своїй роботі. Практикуються там отакі єралашики чи ні. Чи отак було тільки за совдепу. Навіть заяви сусіда, що він вважає, було достатньо))

Звідки у вас у всіх отака тяга до безпідставних звинувачень у злочинах? Що два пальці об асфальт легко генеруєте.
І взагалі до звинувачень у злочинах та правопорушеннях співрозмовників? Прям у крові. Не можете без цього. Невже на форумі вам це цікаво?
З цим розберуться і без вас. Ті, хто саме цим повинен і займається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 23:09

  Bobua написав:Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?


Остання редакция.
Задокументований факт системного садизму
Люди в кошмарному стані тепер визнаються придатними
Все ж таки нацисти були гуманніші. Газова камера і людина не страждає.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0616-24#n4
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 23:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Howl написав:
  Игорь Алексеевич написав:...то какого хрена ему на постах ТЦК от руки выписывает повестку явится для обновления данных в военкомат?
Ну если проверяли по реестру Оберіг и там увидели неактуальные данные по сравнению с бумажной их версией.
И от руки выписали, написали на чистом бланке с печатью Ф,И,О.))

Після оновлення даних у «Резерв+» не варто видаляти застосунок з телефону. Дані все одно залишаться у реєстрі, — речниця Дніпропетровського ТЦК.

Вона додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку «Резерв+» і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК. :lol: .
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