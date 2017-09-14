«Как лечить гонорею? Мне не себе, друг спрашивает»
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Додано: Пон 27 тра, 2024 22:04
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:10
Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:17
А які нормативи на проходження влк? Раз на рік, квартал, щотижня? А якщо не отримував повістку з 2022 року від тцк, мав сам вимагати її?
Чому є сотні відео, як гестаповці під виглядом тцк пресують гречкосіїв і жодного, як гречкосїї пресують тцк? Але при цьому турбопатріоти при перегляді відео зі знущаннями тцк-ашників, весь час кажуть "ко-ко-ко, все не так однозначно, може гречкосій почав першим бити відгодованих патрульних, або образив цих бобрів словом"
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 27 тра, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:36
Ну Ви артист. Ще той нквд-ного жанру.
По-перше, я не пропагадую.
По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці.
По-третє, зв'язати отак бачення ролі посадовців з ухилянтами -- ну це вже нквд-ний єралашик. Або анекдот.
Пропоную, сходити зі мною в контрозвідку та перевірити Ваше звинувачення. Якщо виявиться анекдотом, то тариф той же.
За віконцем не 37-й рік, отакі смішні опуси зв'язки зі стелі не проканають.
А от тих, хто ліпить звинувачення безпідставно, бо схотілося, відносяться до табору...
Зав'язуйте з цим вже. Це нижче плінтуса...
А краще сходіть в органи і подивіться чим вони оперують в своїй роботі. Практикуються там отакі єралашики чи ні. Чи отак було тільки за совдепу. Навіть заяви сусіда, що він вважає, було достатньо))
Звідки у вас у всіх отака тяга до безпідставних звинувачень у злочинах? Що два пальці об асфальт легко генеруєте.
І взагалі до звинувачень у злочинах та правопорушеннях співрозмовників? Прям у крові. Не можете без цього. Невже на форумі вам це цікаво?
З цим розберуться і без вас. Ті, хто саме цим повинен і займається.
Додано: Пон 27 тра, 2024 23:09
Остання редакция.
Задокументований факт системного садизму
Люди в кошмарному стані тепер визнаються придатними
Все ж таки нацисти були гуманніші. Газова камера і людина не страждає.
Додано: Пон 27 тра, 2024 23:35
Після оновлення даних у «Резерв+» не варто видаляти застосунок з телефону. Дані все одно залишаться у реєстрі, — речниця Дніпропетровського ТЦК.
Вона додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку «Резерв+» і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК. .
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