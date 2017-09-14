Додано: Пон 27 тра, 2024 22:36

budivelnik написав:

А так як Ви пропагандуєте теорію хорошого можновладця...то це ( з моєї точки зору) приводить Вас в табір ухилянтів. А так як Ви пропагандуєте теорію хорошого можновладця...то це ( з моєї точки зору) приводить Вас в табір ухилянтів.

Ну Ви артист. Ще той нквд-ного жанру.По-перше, я не пропагадую.По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці.По-третє, зв'язати отак бачення ролі посадовців з ухилянтами -- ну це вже нквд-ний єралашик. Або анекдот.Пропоную, сходити зі мною в контрозвідку та перевірити Ваше звинувачення. Якщо виявиться анекдотом, то тариф той же.За віконцем не 37-й рік, отакі смішні опуси зв'язки зі стелі не проканають.А от тих, хто ліпить звинувачення безпідставно, бо схотілося, відносяться до табору...Зав'язуйте з цим вже. Це нижче плінтуса...А краще сходіть в органи і подивіться чим вони оперують в своїй роботі. Практикуються там отакі єралашики чи ні. Чи отак було тільки за совдепу. Навіть заяви сусіда, що він вважає, було достатньо))Звідки у вас у всіх отака тяга до безпідставних звинувачень у злочинах? Що два пальці об асфальт легко генеруєте.І взагалі до звинувачень у злочинах та правопорушеннях співрозмовників? Прям у крові. Не можете без цього. Невже на форумі вам це цікаво?З цим розберуться і без вас. Ті, хто саме цим повинен і займається.