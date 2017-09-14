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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8383838483858386
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 00:40

  whois2010 написав:Схоже, московити-гестаповці окупували Білгород-Днестровський, відібрали однострій у працівників ТЦК та тримають громадян України "на підвалі".

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського".
Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів.

Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.


А он протестовал против всего этого беспредела на страницах своего издательства, этот главный редактор? Чего то не припомню, так чего тогда удивляться, все по классике -
«Когда нацисты пришли за социалистами, я оставался безмолвным. Я не был социалистом.

Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.

Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто бы выступил против».

— Мартин Нимёллер
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 00:44

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Так это тест на айкью. Обновил данные - лох, на утилизацию

Опций отсрочки и брони не рассматриваете?

Нет у меня такой опции. Как и ксивы проезда по южному мосту.
Все вокруг что-то шушукаясь решают, как в совке, я так не могу

Є таке. Залишилось з совдепу.
Що незаконне, що законне треба *вирішувати*.
Щось Ви якось між усіх вогней потрапляєте.
Важко так бути.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 00:49

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Я живу вашими мозгами. Чувствую, что фигня полная. Зачем вам такие мозги?
просто вы не умеете их готовить

Сначала их надо просто взять шпателем(со стола на работе) и понюхать...
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 01:16

  whois2010 написав:
  Bobua написав:
  Letusrock написав:
quote="5730851:Hotab"]Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник?
Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.[/quot


ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик".
Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?


Відео не бачив.
Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове...
Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?

А які нормативи на проходження влк? Раз на рік, квартал, щотижня? А якщо не отримував повістку з 2022 року від тцк, мав сам вимагати її?



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text

Шапка:

70 від 18.03.2021
№ 457 від 08.08.2023
№ 490 від 18.08.2023
№ 262 від 27.04.2024}


Чи можемо ми сподіватись від працівників тцк, що вони здатні відкрити той наказ-положення, дослідити зміни, й самостійно визначити, чи ж дійсне влк кожної окремо взятої особи?

Крім того, хвороби з часом змінюються.

Але 10днів між змінами -- це хардкор...

Ось просте рішення, придатне для виконання будь-якими працівниками тцк:

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що термін дії довідки з висновком щодо придатності військовозобов'язаного до військової служби становить один рік. Про це йдеться у постанові №560 від 16 травня 2024 року.
Bobua
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  #<1 ... 8383838483858386
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