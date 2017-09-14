Додано: Вів 28 тра, 2024 07:29

Пане президенте!Питання дуже болюче та термінове! Звертаюсь до Вас від імені тисяч людей з інвалідністюІІ групи подати офіційне звернення до КМУ, щоб вони у своїй свіжій Постанові 506 від 16 травня виправили те, що прописали у роз’ясненнях до свіжого 13 абзацу.В новому законі в 13 абзаці мова йде про УТРИМАННЯ (а не про постійний догляд), а в Постанові КМУ №560 вимагається до цього 13 абзацу надавати ще й довідку ЛКК про потребу у постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи.Усі прекрасно знають, що для ІІ групи НІКОЛИ не дають постійного догляду. Ба більше, в законі 3633-lX в абзаці 13 немає жодного слова про постійний догляд. Там йдеться саме про УТРИМАННЯ. І ми не розуміємо чому КМУ так цинічно познущався над особами з інвалідністю ІІ групи.У своїй постанові №560 КМУ фактично:1. Знищує відстрочку для усіх дітей батьків з інвалідністю ІІ групи (вимагаючи надати довідку ЛКК про постійний догляд).2. Створює величезну правову колізію, оскільки у законі в абзаці 13 йдеться саме про утримання (а не про постійний догляд).Пишу ще конкретніше (якщо треба більше деталей для Вашого звернення)Новий 13 абзац звучить ось так:«які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю»У Постанові 560 КМУ навпроти кожного свіжого абзацу з відстрочками справа є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку».Так-от, навпроти цього 13 абзацу, у цій графі з документами, в останньому реченні прописано наступне, «та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)»Будь ласка, якщо є така можливість, подайте офіційне звернення до КМУ і попросіть щоб прибрали ось це вищезгадане речення про ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи з опису документів навпроти абзацу 13.Ми не росія, ми – демократична держава. Ми не чекали такої нахабності та цинізму від представників КМУ. Їх постанова в контексті абзацу 13 повністю суперечить закону. Сподіваємось на Вашу особисту щиру підтримку та небайдужість.