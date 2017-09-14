"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського". Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів. Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.
А он протестовал против всего этого беспредела на страницах своего издательства, этот главный редактор? Чего то не припомню, так чего тогда удивляться, все по классике -
«Когда нацисты пришли за социалистами, я оставался безмолвным. Я не был социалистом.
Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.
Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто бы выступил против».
Letusrock написав: quote="5730851:Hotab"]Всіх? Чи тих 98? % які отримали повістку , але викинули на смітник? Я ж вам ще пару місяців тому писав: «якщо ви хочете протестувати систему, то не пищіть потім, що вас поставили раком (в бусику)» це був ваш особистий вибір.[/quot
ви вже інакше співаєте. Спочатку було "закон потрібен щоб замінити бусик". Конкретно людину з відео за що пресували? ВЛК пройдено літом 2022, віськовий квиток є, резерв+ є, дані оновлені. Що ще потрібно, свідоцтво про смерть)) ?
Відео не бачив. Але от одразу бачу проблему -- влк старе. І наказ 402 вже багато разів змінювали. Та ще й те влк могло бути корупційне. Явно треба нове... Невже він взяв мед.доки (чи нотар.копії), пішов на влк -- і його “пресували”. Чи, мабуть, він таки бикував, як млн інших ухилянтів?
А які нормативи на проходження влк? Раз на рік, квартал, щотижня? А якщо не отримував повістку з 2022 року від тцк, мав сам вимагати її?
70 від 18.03.2021 № 457 від 08.08.2023 № 490 від 18.08.2023 № 262 від 27.04.2024}
Чи можемо ми сподіватись від працівників тцк, що вони здатні відкрити той наказ-положення, дослідити зміни, й самостійно визначити, чи ж дійсне влк кожної окремо взятої особи?
Крім того, хвороби з часом змінюються.
Але 10днів між змінами -- це хардкор...
Ось просте рішення, придатне для виконання будь-якими працівниками тцк:
Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що термін дії довідки з висновком щодо придатності військовозобов'язаного до військової служби становить один рік. Про це йдеться у постанові №560 від 16 травня 2024 року.
А тепер увага, питання: Отак чесно, без фантазії, розглядаючи тільки РЕАЛЬНІ варіанти - є щось реальніше за 1 і 2 варіанти? От чесно! Без рефлексій про зраду і т.п. Без отого "душу й тіло ми положим..." але говорячи це з дивану, а не з прифронтового Лиману!
То що скажете, панове?
п.с. Ваші відповіді прочитаю ввечері, так як їду копати окопи, поки ви думаєте відповіді на м'яких диванах
Пане президенте! Питання дуже болюче та термінове! Звертаюсь до Вас від імені тисяч людей з інвалідністю ІІ групи подати офіційне звернення до КМУ, щоб вони у своїй свіжій Постанові 506 від 16 травня виправили те, що прописали у роз’ясненнях до свіжого 13 абзацу. В новому законі в 13 абзаці мова йде про УТРИМАННЯ (а не про постійний догляд), а в Постанові КМУ №560 вимагається до цього 13 абзацу надавати ще й довідку ЛКК про потребу у постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Усі прекрасно знають, що для ІІ групи НІКОЛИ не дають постійного догляду. Ба більше, в законі 3633-lX в абзаці 13 немає жодного слова про постійний догляд. Там йдеться саме про УТРИМАННЯ. І ми не розуміємо чому КМУ так цинічно познущався над особами з інвалідністю ІІ групи. У своїй постанові №560 КМУ фактично: 1. Знищує відстрочку для усіх дітей батьків з інвалідністю ІІ групи (вимагаючи надати довідку ЛКК про постійний догляд). 2. Створює величезну правову колізію, оскільки у законі в абзаці 13 йдеться саме про утримання (а не про постійний догляд). Пишу ще конкретніше (якщо треба більше деталей для Вашого звернення) Новий 13 абзац звучить ось так: «які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю» У Постанові 560 КМУ навпроти кожного свіжого абзацу з відстрочками справа є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку». Так-от, навпроти цього 13 абзацу, у цій графі з документами, в останньому реченні прописано наступне, «та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)» Будь ласка, якщо є така можливість, подайте офіційне звернення до КМУ і попросіть щоб прибрали ось це вищезгадане речення про ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи з опису документів навпроти абзацу 13. Ми не росія, ми – демократична держава. Ми не чекали такої нахабності та цинізму від представників КМУ. Їх постанова в контексті абзацу 13 повністю суперечить закону. Сподіваємось на Вашу особисту щиру підтримку та небайдужість.
А там і військам дозвіл.. Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
Минобороны подтвердило, что Франция не принимала решения по отправке своих военных инструкторов в Украину
"До сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - говорится в сообщении оборонного ведомтсва.
В МО пояснили, что совместно с Генштабом заранее начали "внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение".