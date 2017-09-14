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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 08:14
Трохи новин з Херс.напрямку. Почну з поганих. Кацапи підтягнули багато м'яса і захопили острови, які були нашими. Всі наші хлопці, що там були, загинули, не вдалося врятувати, тому що всі дрони з медичною допомогою кацапи вирахували та посадили РЕБами, жоден не долетів. Позиції хлопців були рознесені КАБами.
Тепер гарні новини. Наші людські втрати на цьому напрямі за останні 5 днів у 9 (девять, Карл!) разів менші, ніж в кацапів. Про це багато виють у кацапських ТГ каналах, але я більше довіряю військовим з фронту. Наші нарешті отримали обладнання, якого не вистачало (навмисно не пишу, що саме). Активно будуються укріплення, причому їх будують не військові, а тиловики і не лопатами.
І ще одне. Запитала про РПВ. Відповідь така: ні, не буде. Якщо буде, то це означатиме нашу поразку. Як тільки ми перестанемо по них стріляти, вони зайдуть і захоплять наші позиції. Ми тримаємо оборону лише тому, що ми їх вбиваємо, ми дійсно їх мелемо.
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fler
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Додано: Вів 28 тра, 2024 08:37
Успіх написав:
Отакі думки:
1. Будуть і далі давати допомогу, як і давали останні 2р.(тобто, по чайній ложці) + нормальна/потужна мобілізація = тримаємось ще декілька років/"жах без кінця"©
2. Допопоги будуть давати менше + мобілізація така, як і була = тримаємось рік-два/"жахливий кінець"©
3. Дають допомоги х2 + потужна мобілізація = "фантастика"
А тепер увага, питання:
Отак чесно, без фантазії, розглядаючи тільки РЕАЛЬНІ варіанти - є щось реальніше за 1 і 2 варіанти?
От чесно!
Без рефлексій про зраду і т.п.
Без отого "душу й тіло ми положим..." але говорячи це з дивану, а не з прифронтового Лиману!
То що скажете, панове?
п.с.
Ваші відповіді прочитаю ввечері, так як їду копати окопи, поки ви думаєте відповіді на м'яких диванах
Другий. Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
Час третього вже давно минув.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 08:40
fler написав:
РПВ
що за скорочення?
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Додано: Вів 28 тра, 2024 08:45
Примат написав: fler написав:
РПВ
що за скорочення?
Ранок падла вдохновляющий
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