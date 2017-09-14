Додано: Вів 28 тра, 2024 08:14

Трохи новин з Херс.напрямку. Почну з поганих. Кацапи підтягнули багато м'яса і захопили острови, які були нашими. Всі наші хлопці, що там були, загинули, не вдалося врятувати, тому що всі дрони з медичною допомогою кацапи вирахували та посадили РЕБами, жоден не долетів. Позиції хлопців були рознесені КАБами.

Тепер гарні новини. Наші людські втрати на цьому напрямі за останні 5 днів у 9 (девять, Карл!) разів менші, ніж в кацапів. Про це багато виють у кацапських ТГ каналах, але я більше довіряю військовим з фронту. Наші нарешті отримали обладнання, якого не вистачало (навмисно не пишу, що саме). Активно будуються укріплення, причому їх будують не військові, а тиловики і не лопатами.

І ще одне. Запитала про РПВ. Відповідь така: ні, не буде. Якщо буде, то це означатиме нашу поразку. Як тільки ми перестанемо по них стріляти, вони зайдуть і захоплять наші позиції. Ми тримаємо оборону лише тому, що ми їх вбиваємо, ми дійсно їх мелемо.