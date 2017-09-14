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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8384838583868387
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:14

Трохи новин з Херс.напрямку. Почну з поганих. Кацапи підтягнули багато м'яса і захопили острови, які були нашими. Всі наші хлопці, що там були, загинули, не вдалося врятувати, тому що всі дрони з медичною допомогою кацапи вирахували та посадили РЕБами, жоден не долетів. Позиції хлопців були рознесені КАБами.
Тепер гарні новини. Наші людські втрати на цьому напрямі за останні 5 днів у 9 (девять, Карл!) разів менші, ніж в кацапів. Про це багато виють у кацапських ТГ каналах, але я більше довіряю військовим з фронту. Наші нарешті отримали обладнання, якого не вистачало (навмисно не пишу, що саме). Активно будуються укріплення, причому їх будують не військові, а тиловики і не лопатами.
І ще одне. Запитала про РПВ. Відповідь така: ні, не буде. Якщо буде, то це означатиме нашу поразку. Як тільки ми перестанемо по них стріляти, вони зайдуть і захоплять наші позиції. Ми тримаємо оборону лише тому, що ми їх вбиваємо, ми дійсно їх мелемо.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:37

  Успіх написав:Отакі думки:
1. Будуть і далі давати допомогу, як і давали останні 2р.(тобто, по чайній ложці) + нормальна/потужна мобілізація = тримаємось ще декілька років/"жах без кінця"©
2. Допопоги будуть давати менше + мобілізація така, як і була = тримаємось рік-два/"жахливий кінець"©
3. Дають допомоги х2 + потужна мобілізація = "фантастика" :)

А тепер увага, питання:
Отак чесно, без фантазії, розглядаючи тільки РЕАЛЬНІ варіанти - є щось реальніше за 1 і 2 варіанти?
От чесно!
Без рефлексій про зраду і т.п.
Без отого "душу й тіло ми положим..." але говорячи це з дивану, а не з прифронтового Лиману! ;)

То що скажете, панове?


п.с.
Ваші відповіді прочитаю ввечері, так як їду копати окопи, поки ви думаєте відповіді на м'яких диванах ;) :D

Другий. Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
Час третього вже давно минув.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:РПВ

що за скорочення?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:45

  Примат написав:
  fler написав:РПВ

що за скорочення?

Ранок падла вдохновляющий
Бетон
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