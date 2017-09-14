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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83838384838583868387>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 07:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Сирський: Французькі інструктори почнуть працювати безпосередньо в Україні.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7186854/

А там і військам дозвіл..
Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
Минобороны подтвердило, что Франция не принимала решения по отправке своих военных инструкторов в Украину

"До сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - говорится в сообщении оборонного ведомтсва.

В МО пояснили, что совместно с Генштабом заранее начали "внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение".
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  zxzx777 написав:то тепер ще на старості 40-річні п.ідари неслуживші вказують, що робити.

Це Ви про детройтеда так? :mrgreen: Він Вам видав офтопну марзматичну тіраду, що в нього все по закону по єдіноначалію і що кастовість йому не дозволяє захищати Вітчизну і що він не п.ідар? :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:37

  Успіх написав:Отакі думки:
1. Будуть і далі давати допомогу, як і давали останні 2р.(тобто, по чайній ложці) + нормальна/потужна мобілізація = тримаємось ще декілька років/"жах без кінця"©
2. Допопоги будуть давати менше + мобілізація така, як і була = тримаємось рік-два/"жахливий кінець"©
3. Дають допомоги х2 + потужна мобілізація = "фантастика" :)

А тепер увага, питання:
Отак чесно, без фантазії, розглядаючи тільки РЕАЛЬНІ варіанти - є щось реальніше за 1 і 2 варіанти?
От чесно!
Без рефлексій про зраду і т.п.
Без отого "душу й тіло ми положим..." але говорячи це з дивану, а не з прифронтового Лиману! ;)

То що скажете, панове?


п.с.
Ваші відповіді прочитаю ввечері, так як їду копати окопи, поки ви думаєте відповіді на м'яких диванах ;) :D

Другий. Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
Час третього вже давно минув.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:47

  Успіх написав:Отакі думки:
1. Будуть

Напевно, вже всім зрозуміли, що даватимуть щонайменше, щоб не дай боже, не почалися бойові дії на території Росії. Щоразу даватимуть менше, натякаючи на переговори. Насамкінець можуть взагалі підставити, щоб путін захопив Україну і покінчив із цим "конфліктом в Україні". Далі буде пошук винних у всьому тому, що сталося.
Нові угоди про безпеку, які підписує Україна – яскравий приклад того, що ніхто не має бажання реально надати допомогу Україні.
Є цивілізація, яка опановує Марс, і є варвари, які прокидаються з однією думкою – вбивати. Україна опинилася за парканом цивілізації, віч-на-віч із варварами.
Востаннє редагувалось Примат в Вів 28 тра, 2024 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тому, РПВ або тупо не буде, або буде для того, щоб Путін забрав українські теріторії, виграв час, набрав сили і пішов знову далі

а зараз він не забирає території, не виграє час та не набирає сили? чи теж думаєш що "ракети на 2-3 тижні"?
  pesikot написав:А ті хто, продвигає тему РПВ

а ти що просуваєш? дуже зручно зручно просувати столітню війну руками Успіхів, особливо якщо особисто тобі безпосередня участь не загрожує
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:57

  detroytred написав:По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці.
Це кінь у ваккумі....
Всі хочуть бути багатими і здоровими...
Але одна частина не займається питанням власного збагачення і тому бідна
Ще якась частина забила на власне здоровья і тому хвора....

Але найгіршими виявляються ті- хто і перших і других , переконує що в їх негараздах- винуватий хтось третій...
Наприклад
Ви любите поговорити про роль можновладців- і ті хто пальцем об палець не вдарили щоб спробувати ВИРІШИТИ СВОЮ проблему- відразу Вас підтримують....
І те що ЇХ проблема НЕ ВИРІШУЄТЬСЯ на рівні Законів, і вирішується на раз/два на рівні власних зусиль - вони вже не взнають.
Якби Вас звинуватити ні в чому..Ви так собі прийшли потеревенити..а чиїсь життя зломали
Точно так само ЛАД
Він дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову..

В мене відсутня ненависть як до Вас так і до Лада
Чого дурний бо бідний
Чого бідний бо дурний...

Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора.
Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги.
Тому радійте що сьогодні 2024..але при цьому спробуйте деколи глянути на те що пишите під кутом- а чи не буде цей допис вигідним для ворога..
і як тільки знайдете найменше підтвердження подібному-так відразу і не пишіть..
Повірте , зчасом Ви зможете писати стільки ж скільки пишите зараз..але при цьому шкоди будете наносити на порядки менше ( шкоди для тих кому пишите-вас вже не поміняти , тому ви собі не зашкодите)
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще про Білгород-Дністровський ТЦК:

Керівники Федерації боксу Ільченко і Манчак відкупилися від служби?, — ЗМІ
Бугаї Олег Ільченко і Олександр Манчак, в яких немає принаймні видимих проблем зі здоров’ям, визнані ВЛК непридатними. Перший відділ Білгород-Дністровського ТЦК та СП зняв обох з військового обліку. При чому в один і той самий день – 20 січня 2023 року.
Мамині черешні взагалі не паляться. Як пише видання, білі квитки коштували їм по 8 тисяч доларів. Ільченку 46 рочки, Манчаку – 44. Їхню фізичну форму можете оцінити на фото.
Можливість виїжджати за кордон і подорожувати світом вони використовують для …зустрічей з російськими Z-патріотами. Вже під час повномасштабного вторгнення Манчак десь на морському узбережжі фотографувався з Умаром Кремльовим – президентом IBA, палким фанатом Путіна і війни проти України.
Як пишуть ЗМІ, Ільченко — житомирський авторитет, покровитель наркотрафіку, контрабанди та торгівлі зброєю. Має дві судимості і борги. Манчака називають представником чеченського клану Сумайда Халідова – російського спортивного функціонера, члена Виконкому Федерації боксу РФ.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:10

ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація

"Насильницька" мобілізація
Росіяни акцентуватимуть на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза."
про драмтеатр, про уранові шахти, про бізнес, який закривається, про комунальні служби - тепер зрозуміло, це все пишуть росіяни..

"Тотальна" бідність
"Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі."
фінанс уа, мінфін, укрправда, цензор нет та подібні "приділяють значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні" - зрозуміло - "ворожі медіа".
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:13

Головред "Економічної правди" Дєнков, якого майже добу утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв’язок та повідомив, що долучається до ЗСУ
а тут говорили, що "гестаповці"... наймиліші люди
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гдэ Ф16?
Там дэ и инструкторы французькі?
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