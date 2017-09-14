Додано: Вів 28 тра, 2024 08:57

detroytred написав: По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці. По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці.

Це кінь у ваккумі....Всі хочуть бути багатими і здоровими...Але одна частина не займається питанням власного збагачення і тому біднаЩе якась частина забила на власне здоровья і тому хвора....Але- хто і перших і других ,..НаприкладВи любите поговорити про роль можновладців- і ті хто пальцем об палець не вдарили щоб спробувати ВИРІШИТИ СВОЮ проблему- відразу Вас підтримують....І те що ЇХ проблема НЕ ВИРІШУЄТЬСЯ на рівні Законів, і вирішується на раз/два на рівні власних зусиль - вони вже не взнають.Якби Вас звинуватити ні в чому..Ви так собі прийшли потеревенити..а чиїсь життя зломалиТочно так само ЛАДВін дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову..В мене відсутня ненависть як до Вас так і до ЛадаЧого дурний бо біднийЧого бідний бо дурний...Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора.Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги.Тому радійте що сьогодні 2024..але при цьому спробуйте деколи глянути на те що пишите під кутом-..і як тільки знайдете найменше підтвердження подібному-так відразу і не пишіть..Повірте , зчасом Ви зможете писати стільки ж скільки пишите зараз..але при цьому шкоди будете наносити на порядки менше ( шкоди для тих кому пишите-вас вже не поміняти , тому ви собі не зашкодите)