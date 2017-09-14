А там і військам дозвіл.. Хоча можна 100 тищ. інструкторів прислати. Для інструктажу на полі бою))
Минобороны подтвердило, что Франция не принимала решения по отправке своих военных инструкторов в Украину
"До сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - говорится в сообщении оборонного ведомтсва.
В МО пояснили, что совместно с Генштабом заранее начали "внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение".
А тепер увага, питання: Отак чесно, без фантазії, розглядаючи тільки РЕАЛЬНІ варіанти - є щось реальніше за 1 і 2 варіанти? От чесно! Без рефлексій про зраду і т.п. Без отого "душу й тіло ми положим..." але говорячи це з дивану, а не з прифронтового Лиману!
То що скажете, панове?
п.с. Ваші відповіді прочитаю ввечері, так як їду копати окопи, поки ви думаєте відповіді на м'яких диванах
Другий. Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього. Час третього вже давно минув.
Напевно, вже всім зрозуміли, що даватимуть щонайменше, щоб не дай боже, не почалися бойові дії на території Росії. Щоразу даватимуть менше, натякаючи на переговори. Насамкінець можуть взагалі підставити, щоб путін захопив Україну і покінчив із цим "конфліктом в Україні". Далі буде пошук винних у всьому тому, що сталося. Нові угоди про безпеку, які підписує Україна – яскравий приклад того, що ніхто не має бажання реально надати допомогу Україні. Є цивілізація, яка опановує Марс, і є варвари, які прокидаються з однією думкою – вбивати. Україна опинилася за парканом цивілізації, віч-на-віч із варварами.
Востаннє редагувалось Примат в Вів 28 тра, 2024 08:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:По-друге, мову веду не про "хорошого можновладця", а про належне, згідно посадових обов'язків виконання посадовцем своїх функцій. В сфері економіки - це і овсі регулятори ринку, а не можновладці.
Це кінь у ваккумі.... Всі хочуть бути багатими і здоровими... Але одна частина не займається питанням власного збагачення і тому бідна Ще якась частина забила на власне здоровья і тому хвора....
Але найгіршими виявляються ті- хто і перших і других , переконує що в їх негараздах- винуватий хтось третій... Наприклад Ви любите поговорити про роль можновладців- і ті хто пальцем об палець не вдарили щоб спробувати ВИРІШИТИ СВОЮ проблему- відразу Вас підтримують.... І те що ЇХ проблема НЕ ВИРІШУЄТЬСЯ на рівні Законів, і вирішується на раз/два на рівні власних зусиль - вони вже не взнають. Якби Вас звинуватити ні в чому..Ви так собі прийшли потеревенити..а чиїсь життя зломали Точно так само ЛАД Він дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову..
В мене відсутня ненависть як до Вас так і до Лада Чого дурний бо бідний Чого бідний бо дурний...
Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора. Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги. Тому радійте що сьогодні 2024..але при цьому спробуйте деколи глянути на те що пишите під кутом- а чи не буде цей допис вигідним для ворога.. і як тільки знайдете найменше підтвердження подібному-так відразу і не пишіть.. Повірте , зчасом Ви зможете писати стільки ж скільки пишите зараз..але при цьому шкоди будете наносити на порядки менше ( шкоди для тих кому пишите-вас вже не поміняти , тому ви собі не зашкодите)
Керівники Федерації боксу Ільченко і Манчак відкупилися від служби?, — ЗМІ Бугаї Олег Ільченко і Олександр Манчак, в яких немає принаймні видимих проблем зі здоров’ям, визнані ВЛК непридатними. Перший відділ Білгород-Дністровського ТЦК та СП зняв обох з військового обліку. При чому в один і той самий день – 20 січня 2023 року. Мамині черешні взагалі не паляться. Як пише видання, білі квитки коштували їм по 8 тисяч доларів. Ільченку 46 рочки, Манчаку – 44. Їхню фізичну форму можете оцінити на фото. Можливість виїжджати за кордон і подорожувати світом вони використовують для …зустрічей з російськими Z-патріотами. Вже під час повномасштабного вторгнення Манчак десь на морському узбережжі фотографувався з Умаром Кремльовим – президентом IBA, палким фанатом Путіна і війни проти України. Як пишуть ЗМІ, Ільченко — житомирський авторитет, покровитель наркотрафіку, контрабанди та торгівлі зброєю. Має дві судимості і борги. Манчака називають представником чеченського клану Сумайда Халідова – російського спортивного функціонера, члена Виконкому Федерації боксу РФ.
"Насильницька" мобілізація Росіяни акцентуватимуть на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза." про драмтеатр, про уранові шахти, про бізнес, який закривається, про комунальні служби - тепер зрозуміло, це все пишуть росіяни..
"Тотальна" бідність "Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі." фінанс уа, мінфін, укрправда, цензор нет та подібні "приділяють значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні" - зрозуміло - "ворожі медіа".