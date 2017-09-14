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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8384838583868387>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика

Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:27

  Mimohod написав:Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
мобилизация стоит бюджету денег и в большую мобилизацию верят только наивные. Содержание одного бойца обеспечивают не менее 5-7 работающих в тылу. Это не только налоги, но и остальное обеспечение, всё кроме западного оружия.

Создаётся инфошум. ТЦКашники на камеру пакуют людей в людном месте для поддержания истерии в обществе. Есть сотни мест где можно упаковать тихо, без камер и свидетелей. Но нет. В другом месте пишут как кто то откупился ВСЕГДА называя точные суммы (как правило от 4 до 8 куе). Давят на психику, чтобы у слабонервных лопнуло терпенье и они отнесли последнюю заначку военкому.

Режим понимает к чему всё идёт, Запад на бесконечную войну не подписывался, чем дальше тем надо будет больше денег на восстановление. Социалку ещё могут несколько лет спонсировать, а всё остальное шансов мизир. Расчёты на то что рф вот вот истощится провалились. Плана БЭ у Запада нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 10:14, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:27

  Hennady написав:Ще про Білгород-Дністровський ТЦК:

Керівники Федерації боксу Ільченко і Манчак відкупилися від служби?, — ЗМІ
Бугаї Олег Ільченко і Олександр Манчак, в яких немає принаймні видимих проблем зі здоров’ям, визнані ВЛК непридатними. Перший відділ Білгород-Дністровського ТЦК та СП зняв обох з військового обліку. При чому в один і той самий день – 20 січня 2023 року.
Мамині черешні взагалі не паляться. Як пише видання, білі квитки коштували їм по 8 тисяч доларів. Ільченку 46 рочки, Манчаку – 44. Їхню фізичну форму можете оцінити на фото.
Можливість виїжджати за кордон і подорожувати світом вони використовують для …зустрічей з російськими Z-патріотами. Вже під час повномасштабного вторгнення Манчак десь на морському узбережжі фотографувався з Умаром Кремльовим – президентом IBA, палким фанатом Путіна і війни проти України.
Як пишуть ЗМІ, Ільченко — житомирський авторитет, покровитель наркотрафіку, контрабанди та торгівлі зброєю. Має дві судимості і борги. Манчака називають представником чеченського клану Сумайда Халідова – російського спортивного функціонера, члена Виконкому Федерації боксу РФ.

То вищий сорт. Їх не можна. Будь-який "Кулеба" скаже що то справедливо.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:38

С другой стороны даже бедные страны как то живут

почему бы этих рыбят не пригласить рыть окопы? я думаю 1куе + питание им будет за счастье.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 09:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:39

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
мобилизация стоит бюджету денег и в большую мобилизацию верят только наивные. Содержание одного бойца обеспечивают не менее 5-7 работающих в тылу. Это не только налоги, но и остальное обеспечение, всё кроме западного оружия.

Создаётся инфошум. ТЦКашники на камеру пакуют людей в людном месте для поддержания истерии в обществе. Есть сотни мест где можно упаковать тихо, без камер и свидетелей. Но нет. В другом месте пишут как кто то откупился ВСЕГДА называя точные суммы (как правило от 4 до 8 куе). Давят на психику, чтобы у слабонервных лопнуло терпенье и они отнесли последнюю заначку военкому.

Режим понимает к чему всё идёт, Запад на бесконечную войну не подписывался, чем дальше тем надо будет больше денег на восстановление. Социалку ещё могут несколько лет спонсировать, а всё остальное шансов мизир. Рассчёты на то что рф вот вот истощится провалились.

Шо поробиш... Страна тотальной ИБД
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:42

vitaliiangel
там навіть амортизатор спереді є)
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:43

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Тому, РПВ або тупо не буде, або буде для того, щоб Путін забрав українські теріторії, виграв час, набрав сили і пішов знову далі

а зараз він не забирає території, не виграє час та не набирає сили? чи теж думаєш що "ракети на 2-3 тижні"?
  pesikot написав:А ті хто, продвигає тему РПВ

а ти що просуваєш? дуже зручно зручно просувати столітню війну руками Успіхів, особливо якщо особисто тобі безпосередня участь не загрожує

Это, кстати, да - в стране благодаря всилиям зели сложилась забавная полит коньюктура: голосистые ОляУА разных полов и возрастов - затыкающие рот прячущимся М1860 :D
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:43

  BeneFuckTor написав:vitaliiangel
там навіть амортизатор спереді є)

новое мог придумать только Адам. Остальное скопировали китайцы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:49

Потужно!

🇧🇪 Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители поступят уже в этом году, — МИД Бельгии.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:57

  Xenon написав:Потужно!

🇧🇪 Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители поступят уже в этом году, — МИД Бельгии.
В 28году поступят в какую страну?
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