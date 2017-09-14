|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:17
Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика
ㅤ
Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2727
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:27
Mimohod написав:
Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
мобилизация стоит бюджету денег и в большую мобилизацию верят только наивные. Содержание одного бойца обеспечивают не менее 5-7 работающих в тылу. Это не только налоги, но и остальное обеспечение, всё кроме западного оружия.
Создаётся инфошум. ТЦКашники на камеру пакуют людей в людном месте
для поддержания истерии в обществе. Есть сотни мест где можно упаковать тихо, без камер и свидетелей. Но нет. В другом месте пишут как кто то откупился ВСЕГДА называя точные суммы (как правило от 4 до 8 куе). Давят на психику, чтобы у слабонервных лопнуло терпенье и они отнесли последнюю заначку военкому.
Режим понимает к чему всё идёт, Запад на бесконечную войну не подписывался, чем дальше тем надо будет больше денег на восстановление. Социалку ещё могут несколько лет спонсировать, а всё остальное шансов мизир. Расчёты на то что рф вот вот истощится провалились. Плана БЭ у Запада нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 28 тра, 2024 10:14, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:27
Hennady написав:
Ще про Білгород-Дністровський ТЦК:
Керівники Федерації боксу Ільченко і Манчак відкупилися від служби?, — ЗМІ
Бугаї Олег Ільченко і Олександр Манчак, в яких немає принаймні видимих проблем зі здоров’ям, визнані ВЛК непридатними. Перший відділ Білгород-Дністровського ТЦК та СП зняв обох з військового обліку. При чому в один і той самий день – 20 січня 2023 року.
Мамині черешні взагалі не паляться. Як пише видання, білі квитки коштували їм по 8 тисяч доларів. Ільченку 46 рочки, Манчаку – 44. Їхню фізичну форму можете оцінити на фото.
Можливість виїжджати за кордон і подорожувати світом вони використовують для …зустрічей з російськими Z-патріотами. Вже під час повномасштабного вторгнення Манчак десь на морському узбережжі фотографувався з Умаром Кремльовим – президентом IBA, палким фанатом Путіна і війни проти України.
Як пишуть ЗМІ, Ільченко — житомирський авторитет
, покровитель наркотрафіку, контрабанди та торгівлі зброєю. Має дві судимості
і борги. Манчака називають представником чеченського клану Сумайда Халідова – російського спортивного функціонера, члена Виконкому Федерації боксу РФ.
То вищий сорт. Їх не можна. Будь-який "Кулеба"
скаже що то справедливо.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8949
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1345 раз.
- Подякували: 1735 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:38
С другой стороны даже бедные страны как то живут
почему бы этих рыбят не пригласить рыть окопы? я думаю 1куе + питание им будет за счастье.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 28 тра, 2024 09:48, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:39
vitaliiangel написав: Mimohod написав:
Хоча наші можновладці будуть казати що це перший і виводити гроші до останнього.
мобилизация стоит бюджету денег и в большую мобилизацию верят только наивные. Содержание одного бойца обеспечивают не менее 5-7 работающих в тылу. Это не только налоги, но и остальное обеспечение, всё кроме западного оружия.
Создаётся инфошум. ТЦКашники на камеру пакуют людей в людном месте
для поддержания истерии в обществе. Есть сотни мест где можно упаковать тихо, без камер и свидетелей. Но нет. В другом месте пишут как кто то откупился ВСЕГДА называя точные суммы (как правило от 4 до 8 куе). Давят на психику, чтобы у слабонервных лопнуло терпенье и они отнесли последнюю заначку военкому.
Режим понимает к чему всё идёт, Запад на бесконечную войну не подписывался, чем дальше тем надо будет больше денег на восстановление. Социалку ещё могут несколько лет спонсировать, а всё остальное шансов мизир. Рассчёты на то что рф вот вот истощится провалились.
Шо поробиш... Страна тотальной ИБД
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:42
vitaliiangel
там навіть амортизатор спереді є)
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:43
Letusrock написав: pesikot написав:
Тому, РПВ або тупо не буде, або буде для того, щоб Путін забрав українські теріторії, виграв час, набрав сили і пішов знову далі
а зараз він не забирає території, не виграє час та не набирає сили? чи теж думаєш що "ракети на 2-3 тижні"?
pesikot написав:
А ті хто, продвигає тему РПВ
а ти що просуваєш? дуже зручно зручно просувати столітню війну руками Успіхів, особливо якщо особисто тобі безпосередня участь не загрожує
Это, кстати, да - в стране благодаря всилиям зели сложилась забавная полит коньюктура: голосистые ОляУА разных полов и возрастов - затыкающие рот прячущимся М1860
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7864
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:43
BeneFuckTor написав:vitaliiangel
там навіть амортизатор спереді є)
новое мог придумать только Адам. Остальное скопировали китайцы.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:49
Потужно!
🇧🇪 Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители поступят уже в этом году, — МИД Бельгии.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4588
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:57
Xenon написав:
Потужно!
🇧🇪 Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители поступят уже в этом году, — МИД Бельгии.
В 28году поступят в какую страну?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8013
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|41344
|
|
|1493
|201852
|
|
|6076
|657149
|
|