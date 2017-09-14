Mimohod написав:Холодно у нас это раз. Дожди и снег не по расписанию это два. Одежда, обувь и отопление стоят денех и ниибт.
сейчас май до холодов можно ого-го окопов перекопать. Одежда из секондов. Вроде секонды на каждом углу. В 2000х мы приглашали на пыльную работу студентов, покупали им несколько мешков одежды из секонда (нам специально собирали подходящие размеры и фасоны). Студенты с работы возвращались одетые лучше, чем до работы. Счастливые накормленные и с деньгами. Хоть женись. Но мешки с сыпучими таскали на спинах, вглубь ангара техника на 4х колёсах не смогла б заехать. Африканцы оказываются умнее. Такие самокаты бы выручили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика ㅤ Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна.... ніби 2, 3 роки життя це нічого.