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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8384838583868387
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:04

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Так это тест на айкью. Обновил данные - лох, на утилизацию

Опций отсрочки и брони не рассматриваете?

А там тоже все забавно: в законе нет конкретных причин для отказа - т.е. комиссия имеет все основания футболить кого угодно без объяснений :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:Потужно!

🇧🇪 Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители поступят уже в этом году, — МИД Бельгии.
В 28году поступят в какую страну?

да хоть и в эту - толку с тех двух бортов? 🙄
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:09

Одесса опустела
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:12

  Xenon написав:Потужно!

🇧🇪 Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители поступят уже в этом году, — МИД Бельгии.
Схоже вони там порахували, що чим менше залишиться теріторій та людей в України на кінець війни, тим менше їм придеться давати обіцяних грошей всіляких своїх фондів для України, на відновлення.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:20

  vitaliiangel написав:С другой стороны даже бедные страны как то живут

почему бы этих рыбят не пригласить рыть окопы? я думаю 1куе + питание им будет за счастье.

Холодно у нас это раз. Дожди и снег не по расписанию это два. Одежда, обувь и отопление стоят денех и ниибт.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:24

  Mimohod написав:Холодно у нас это раз. Дожди и снег не по расписанию это два. Одежда, обувь и отопление стоят денех и ниибт.
сейчас май до холодов можно ого-го окопов перекопать. Одежда из секондов. Вроде секонды на каждом углу. В 2000х мы приглашали на пыльную работу студентов, покупали им несколько мешков одежды из секонда (нам специально собирали подходящие размеры и фасоны). Студенты с работы возвращались одетые лучше, чем до работы. Счастливые накормленные и с деньгами. Хоть женись. Но мешки с сыпучими таскали на спинах, вглубь ангара техника на 4х колёсах не смогла б заехать. Африканцы оказываются умнее. Такие самокаты бы выручили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:32

  Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика

Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы

При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:42

❗️Термін оновлення даних для військовозобовʼязаних можуть продовжити до 150 днів: у Раді реєструють законопроєкт, – нардеп Арʼєв.

За його словами, всі громадяни просто фізично не встигнуть зробити це протягом 60 днів. І можуть отримати великі штрафи. Наразі система ТЦК виявилась не готовою до напливу людей.

https://espreso.tv/suspilstvo-reestruem ... ardep-arev
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:да хоть и в эту - толку с тех двух бортов?
Над ВР и АП летать по кругу))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:47

  Xenon написав:
❗️Термін оновлення даних для військовозобовʼязаних можуть продовжити до 150 днів: у Раді реєструють законопроєкт, – нардеп Арʼєв.

За його словами, всі громадяни просто фізично не встигнуть зробити це протягом 60 днів. І можуть отримати великі штрафи. Наразі система ТЦК виявилась не готовою до напливу людей.

https://espreso.tv/suspilstvo-reestruem ... ardep-arev

Это с первых дней было ясно, что продлят и потом ещё продлят до нового года.
Игорь Алексеевич
 
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