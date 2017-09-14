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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 838683878388838983908391>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:56

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика

Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы

/// І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.

Непонятное замечание: жизни тех, кто порешал - ничего ее угрожает - т.е. эти "года" у них и так есть. А если будет РПВ - потом снова "решать" придется. Скорее всего дороже.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.

як пише pesikot "у нас нема іншого вибору, як тільки щоб Успіх, Banderlog і Ко воювали довічно"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:
❗️Термін оновлення даних для військовозобовʼязаних можуть продовжити до 150 днів: у Раді реєструють законопроєкт, – нардеп Арʼєв.

За його словами, всі громадяни просто фізично не встигнуть зробити це протягом 60 днів. І можуть отримати великі штрафи. Наразі система ТЦК виявилась не готовою до напливу людей.

https://espreso.tv/suspilstvo-reestruem ... ardep-arev

Это с первых дней было ясно, что продлят и потом ещё продлят до нового года.

Постояннно будут, одновременно с продлением военного положения и до окончания положения.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:11

Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?
Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.
Или у кого то есть др. соображения?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:14

  Vadim_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:❗️Термін оновлення даних для військовозобовʼязаних можуть продовжити до 150 днів: у Раді реєструють законопроєкт, – нардеп Арʼєв.

За його словами, всі громадяни просто фізично не встигнуть зробити це протягом 60 днів. І можуть отримати великі штрафи. Наразі система ТЦК виявилась не готовою до напливу людей.

https://espreso.tv/suspilstvo-reestruem ... ardep-arev

Это с первых дней было ясно, что продлят и потом ещё продлят до нового года.

Постояннно будут, одновременно с продлением военного положения и до окончания положения.

Это только если о эБроне договорятся: в противном случае теряется офигительный ручей штрафов в казну.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:16

Надо экономическое сделать чудо в стране, что бы раша сама захотела потом к нам присоединится.
Один из примеров - Хорватия, которая шаг за шагом делает это чудо на бывшей терр. Югославии.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:17

  Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?
Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.
Или у кого то есть др. соображения?

потрібно протриматись до 2028, нам дадуть два літаки і тоді...
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:19

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?
Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.
Или у кого то есть др. соображения?

потрібно протриматись до 2028, нам дадуть два літаки і тоді...
Эти два самолёта дают в кач-ве сопровождения, когда будет убегать ЗЕ и его каманда с ВР.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:20

  Игорь Алексеевич написав:или тогда садится за стол переговоров.
как вы себе это представляете? сели зе и пу за стол пу говорит отдай половину Украины. Зе говорит половину не отдам а Харьков и Одессу забирайте. Ну ведь переговоры ж, надо о чём то говорить? пу говорит у вас скоро закончатся оружие и я заберу всё. Зе отвечает отдаю Харьков, Одессу и Винницу.

Кто эти переговоры примет? Без войны о чём то таком можно было договориться, через референдум. Создать видимость что население каких то областей действительно хочет в рф. Сейчас такую видимость создать не выйдет. Сдача хоть одного села будет стоить Зе карьеры, потому что там наши люди живут, там их имущество, что с ними будет, их убьют? рф на любых переговорах находится вне правового поля, уже нарушив все договоры и меморандумы. Единственный путь к переговорам готовность отвести войска на границы 2022. К чему путин не готов.

для РПВ переговоры не нужны, при посредничестве 3й стороны рф и Украина отводят войска на 30 км. 3я сторона гарантирует что все пройдёт честно. Но тут снова нюанс, кто может гарантировать что путин не обманет? Си в переговорах руки пачкать не хочет (а может и самих переговоров не хочет). Макрон перед широкомасштабным наступлением пробовал договориться. Совершенно очевидно что 3й стороны которая имела бы влияние на путина в мире нет.

путин войной и нарушением договоров загнал себя в тупик. Отход на границы 2022 будет означать поражение. 3й стороны которая бы гарантировали мир на границах 2024 тоже нет. Остаётся идти до конца. Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:20

  Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?
Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.
Или у кого то есть др. соображения?

Так денег на хорошую оплату тоже нет :D
Налоги в два раза повышать планируют не от хорошей жизни...
А проблема "нет людей" в принципе решаема - бусификацией - вон, даже до ГлавРеда добрались, как тут писали недавно...
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